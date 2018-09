”Ma tem ca umorul domnului Dragnea este de o factura aparte, care, pe mine, unul, ma face sa simt un gust amar, citind astea: "Traian Basescu a facut multe greseli in mandatul lui, dar niciodata nu si-a denigrat tara si in multe randuri a fost si s-a batut pentru ca orice lider european sa inteleaga ca tara asta are dreptul sa-si adopte singure legile in Parlament, sa aiba controlul CCR si s-a batut pentru orice ar fi putut crea avantaj pentru Romania si sa blocheze ce ar fi putut fi dezavantaj." Poate a uitat de MTO, cea mai tare constrangere economica pe care o are de infruntat și acum Romania,…