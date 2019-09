Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo pentru București, luni, 26 august. Canicula iși va face din nou simțita prezența in Capitala, iar maxima zilei va fi de 33 de grade Celsius. Cu toate acestea, spre seara este posibil sa se inregistreze cateva furtuni de scurta durata.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o prognoza speciala pentru Capitala, meteorologii avertizand ca bucurestenii vor avea parte de canicula pana vineri inclusiv, cu temperaturi maxime de 35 - 36 de grade.

- Prognoza meteo pentru București, luni, 19 august. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea la inceput de saptamana, pentru locuitorii din Capitala. Temperaturile se vor menține ridicate, iar soarele va fi sus pe cer, semn ca vara nu se va lasa dusa prea curand.

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru Capitala valabila pana marți la ora 23:00, interval in care cerul va fi innorat, iar temporar va ploua torențial. Temperaturile nu vor depași 27 de grade Celsius, informeaza ANM, conform Mediafax.„Vremea va fi racoroasa și in general instabila.…

- Prognoza meteo pentru București, marți 23 iulie. De la o extrema la alta, in Capitala. Dupa ce, astazi, bucureștenii au indurat temperaturi cu 5 grade peste media normala, maine valorile scad subit, ajungand sa fie cu 5 grade... sub media normala.

- Prognoza meteo București, duminica, 21 iulie. Dupa ce am traversat o perioada cu temperaturi care aduceau mai degraba cu luna septembrie, iata ca temperaturile de vara se intorc in Capitala.

- Vremea se va incalzi ușor in cea mai mare parte a țarii, dupa ce in ultimele zile am avut parte de temperaturi scazute. Cerul va fi variabil, iar ploile iși vor face apariția in regiunile din jumatatea de nord Moldovei și izolat in restul teritoriului. Temperaturile maxime se vor situa intre 22 de grade…

- Luni, 15 iulie, in Capitala, vremea va fi instabila cu maxime de 23 de grade. Pe timpul nopții, minimele vor ajunge chiar și la 13 grade. Vremea va fi rece pentru aceasta perioada a anului in cea mai mare parte a tarii. Gradul de instabilitate atmosferica va fi accentuat in regiunile estice, sud-estice…