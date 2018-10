Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au anunțat prognoza meteo 15-28 octombrie 2018. Vremea va fi frumoasa in urmatoarea saptamana pentru majoritatea zonelor, cu valori termice maxime de 23 - 24 grade Celsius, urmand ca temperaturile sa scada si cu pana la 10 grade in unele regiuni

- Meteorologii au prelungit informarea meteo privind vremea severa ce s a abatut asupra Romaniei. Astfel, in intervalul 25 septembrie, ora 09.30 ndash; 27 septembrie, ora 09.00 vremea va fi rece, iar valorile termice, atat cele diurne, cat si cele nocturne, vor fi in general cu 4...8 grade mai coborate…

- Meteorologii SWE (Severe Weather Europe) au anunțat o racire dramatica a vremii pe continent, incepand de weekend-ul viitor. In Romania, racirea se va resimti incepand de luni, 24 septembrie. In urmatoarele cinci zile, Europa se va confrunta cu un val de caldura fara precedent, cu temperaturi ce vor…

- Meteorologii prognozeaza pentru urmatoarele doua saptamani (27 august – 9 septembrie) o vreme calda, cu temperaturi medii diurne in crestere chiar si in primele zile din luna septembrie, in timp ce la capitolul precipitatii, acestea vor fi prezente pe arii mai extinse spre finalul lunii august si doar…

- Meteorologii au emis prognoza meteo pentru urmatoarele 3 zile. In cea mai mare parte din tara se anunta vreme calduroasa, dar sunt si regiuni unde se vor inregistra ploi abundente, insotite de descarcari electrice. PROGNOZA METEO LUNI IN TARA Vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a tarii, dar…

- Cine vrea sa aleaga Europa pentru aceasta vara, trebuie sa aiba un plan de rezerva, fiindca avertismentele meteorologilor sunt cat se poate de serioase și situația devine tot mai grava! Este Cod roșu de canicula in numeroase țari și se pare ca valul de caldura nu va ocoli nici Romania!

- Gradul de instabilitate atmosferica va fi ridicat in cea mai mare parte a tarii, astfel incat vor fi perioade de timp cu innorari temporar accentuate, averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului.

- Nordul Europei se confrunta cu o seceta severa, in timp ce in sud a cazut o cantitatea prea mare de precipitatii, afectand recoltele. Ca urmare, industria alimentara prelucratoare se va confrunta cu o lipsa serioasa de materie prima in perioada urmatoare, fapt ce ar putea sa se reflecte in preturi,…