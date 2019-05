Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit marti dupa-amiaza, in judetul Ialomita, in peste 20 de situatii de urgenta inregistrate din cauza vijeliei si ploii abundente, printre care acoperisuri smulse si stalpi de electricitate doborati, transmite Agerpres. Potrivit ISU Ialomita, in zona industriala a orasului…

- Ploile si vantul puternic au produs efecte negative in treisprezece judete si in municipiul Bucuresti, pompierii intervenind pentru degajarea a zeci de copaci cazuti, dar si pentru inlaturarea unor elemente desprinse de pe acoperisuri. Nu s-au inregistrat victime, au anuntat, luni, reprezentantii Inspectoratului…

- Pompierii au intervenit pentru deblocarea unui drum din judetul Neamt, dupa ce mai multi copaci au fost doborati de vantul puternic. In județul Bistrița, mai multe gospodarii au fost inundate in urma ploilor abundente.

- ISUBIF a intervenit vineri seara la 50 de evenimente provocate de vantul puternic, care a avariat masini si a rupt copaci si cabluri. "In intervalul orar 16,00-20,30, au fost gestionate 50 de interventii...

- Vremea rea a pus la pamant mai multi copaci din Calarasi. Angajatii ISU au fost alertati sa intervina inca de vineri seara pentru indepartarea arborilor cazuti. Militarii au intervenit pe strada Prel, Bucuresti si pe Bd. Republicii pentru a curata domeniul public de crengile rupte,

- Vantul puternic face probleme in Bucuresti. ISU a fost a intervenit in 50 de situatii in Bucuresti si in Ilfov unde s-au praabusit copaci, mai multe masini au fost lovite, cabluri rupte si panouri publicitare in pericol de prabusire.

- Daca credeati ca am scapat de iarna, ei bine, lucrurile nu stau deloc asa. Temperaturile incep sa scada serios in termometre, vine iar frigul, iar vineri bucurestenii trebuie sa se imbrace gros, asta pentru ca in termometre se va ajunge la 0 grade si chiar cu minus in timpul noptii.

- Patru curse au plecat astazi, 12 februarie, cu întârziere de pe Aeroportul Internațional Sibiu. De asemenea, cursele Sibiu – București și Sibiu Nurnberg pleaca, de pe aeroport, cu o întârziere de aproximativ doua ore.