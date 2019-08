Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu a rezistat decat un set in fata Olandei, favorita grupei, la debutul de la Campionatul European de Volei din Budapesta. In aceasta seara, fetele noastre intalnesc Ungaria, intr-un meci foarte important pentru calificarea in optimi.

- Naționala feminina a Romaniei debuteaza azi la Campionatul European impotriva Olandei, ora 18:30, in arena Papp Laszlo din Budapesta. Voleibalistele "tricolore" se intorc la cea mai tare intrecere continentala dupa o pauza de patru ani. Proaspat caștigatoare a Silver League, naționala feminina va juca…

- ​Nationala de handbal feminin Under-19 a României a ratat, miercuri, calificarea în semifinalele Campionatului European din Ungaria, dupa ce a fost învinsa de reprezentativa tarii gazda, cu scorul de 31-21 (12-11), în grupa principala II a competitiei, informeaza News.ro.Dupa…

- Inainte de a participa la Campionatul European sub 17 ani din Slovenia, nationala condusa de Carmen Buceschi si Mia Radoi va fi prezenta in perioada 21-27 iulie la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Baku, anunța MEDIAFAX.Romania se numara printre cele opt nationale participante…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a fost repartizata la tragerea la sorti de vineri, de la Tokyo, in Grupa C a Campionatului Mondial din acest an, alaturi de Ungaria, Spania, Muntenegru, Senegal si Kazahstan.

- Nationala de volei feminin a Romaniei a invins miercuri, pe teren propriu, reprezentativa similara a Ciprului, cu scorul de 3-0, in cea de-a patra partida din grupa A a competitiei Silver League.Scorul pe seturi a fost 25-22, 25-13, 25-15, dupa 65 minute de joc. In primele meciuri din…

- Nationala de volei feminin a Romaniei a invins sambata, pe teren propriu, reprezentativa similara a Israelului, cu scorul de 3-0, in cea de-a treia partida din grupa A a competitiei Silver League. Scorul pe seturi a fost 25-14, 2515, 25-21. In primele meciuri din grupa, Romania – Georgia 3-0 si Israel…

- Nationala de volei feminin a Romaniei a fost invinsa duminica, in deplasare, de reprezentativa Israelului, cu scorul de 3-2, in cea de-a doua partida din grupa A a competitiei Silver League, relateaza News.ro.Citește și: Ecuadorianul Richard Carapaz s-a impus in Turul ciclist al Italiei…