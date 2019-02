Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este deschisa dialogului, dar nu va bate la usi inchise, a declarat presedintele rus Vladimir Putin in timpul discursului sau anual sustinut miercuri in fata celor doua camere reunite ale Parlamentului rus, cu referire la relatiile in prezent tensionate dintre Federatia Rusa si SUA, dupa retragerea…

- Rusia a incitat la protestele impotriva schimbarilor climatice desfasurate de tineri in mai multe tari europene, a declarat luni ministrul de externe ucrainean Pavlo Klimkin, la o zi dupa ce cancelarul german Angela Merkel sugerase de asemenea o astfel de legatura, potrivit dpa. Elevi si tineri au iesit…

- In aceste condiții, ca o masura impotriva provocarilor Rusiei, Statele Unite vor trimite in Europa blindate inarmate. CITEȘTE PE DEFENSE ROMANIA DESPRE BLINDATELE PE CARE STATELE UNITE LE VOR TRIMITE IN EUROPA PENTRU A DESCURAJA RUSIA

- CHIȘINAU, 16 ian – Sputnik. Potrivit președintelui rus, Moscova a trimis în decembrie Washingtonului propuneri privind menținerea Tratatului INF. Mai mult, Putin a declarat miercuri ca Rusia este pregatita pentru un dialog serios cu Statele Unite cu privire la întreaga agenda strategica.…

- Europa devine cu pasi repezi campul de lupta al Rusiei si al Statelor Unite in ceea ce priveste exportul de gaze naturale. Rusia a fost pentru mult timp sursa dominanta si furnizorul exclusiv al Europei, insa la final de 2017 Statele Unite i-au facut o surpriza. Dupa 60 de ani, America a devenit exportator…

- Minimum patru persoane au murit, cinci au fost ranite, iar alte zeci au fost date disparute dupa ce un bloc locuit, la Magnitogorsk, în estul Rusiei, s-a surpat, în urma unei explozii cauzate probabil de o scurgere de gaze naturale.

- Rusia a avertizat Statele Unite impotriva oricaror incercari de amestec in ordinea succesiunii in Arabia Saudita, exprimandu-și sprijinul pentru prințul miștenitor Mohammed Ibn Salman, aflat sub un val de critici din cauza uciderii jurnalistului opozant Jamal Khashoggi. Reprezentantul special al președintelui…

- "Noi suntem demonizati pentru a mentine Europa disciplinata si a consolida legatura euroatlantica", a afirmat Lavrov intr-un interviu acordat agentiei de presa RIA Novosti, potrivit unei transcrieri a Ministerului rus de Externe. "Acest lucru se refera de asemenea la incercarile de a orchestra…