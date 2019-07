Vladimir Putin a suspendat oficial participarea Rusiei la tratatul INF

Stiri pe aceeasi tema

- Tratatul INF, semnat de SUA si URSS in 1987, a interzis rachetele cu lansare de la sol capabile sa transporte focoase nucleare pe o distanta intre 500 si 5.500 de kilometri. In virtutea decretului care intra in vigoare de la semnarea sa, Rusia nu se mai conformeaza prevederilor tratatului. Decizia…

- Presedintele american Donald Trump a spus ca are in vedere impunerea de sanctiuni care ar viza gazoductul ruso-german Nord Stream 2 din Rusia spre Europa, avertizand ca Germania ar putea deveni un "ostatic" al Moscovei, relateaza miercuri dpa. "Analizam aceasta problema", a spus Trump la Casa Alba…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat vineri ca Moscova dorește sa ajute la reluarea dialogului între președintele SUA, Donald Trump, și liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, în încercarea de a soluționa criza cauzata de programul nuclear al Phenianului, informeaza site-ul…

- „Ocazia cea mai apropiata, din cate am inteles eu, ar fi sa ne intalnim cu presedintele Trump in cadrul G20 in Japonia', a spus liderul rus intr-o conferinta de presa sustinuta in finalul convorbirilor cu presedintele austriac, Alexander Van der Bellen, care s-a aflat miercuri intr-o vizita la Moscova.…

- Agentiile de presa ruse au transmis insa ca 'nu exista un acord' cu privire la o intalnire intre Donald Trump si Vladimir Putin la summitul G20. Liderul de la Washington, care s-a angajat intr-o confruntare cu Beijingul legata de comert impunand vineri taxe vamale suplimentare de 200 de miliarde…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un va face o vizita oficiala în Rusia, pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin, conform informațiilor publicate de agenția de presa nord-coreeana KCNA, citeaza Mediafax.Vizita liderului nord-coreean a fost anunțata inițial de presa rusa,…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat joi "cea mai mare inselatorie politica din toate timpurile", cu cateva ore inainte de foarte asteptata publicare a raportului final al anchetei procurorului Mueller cu privire la ingerinta Moscovei in alegerile prezidentiale din SUA in 2016, informeaza…

- "Noi am stiut de la bun inceput ca ancheta lui Mueller nu va gasi nimic si nimeni nu stie asta mai bine decat noi", a declarat presedintele rus Vladimir Putin cu ocazia unui forum desfasurat la Sankt Petersburg. "Pentru noi era clar ca ancheta se va termina, practic, fara rezultate negative ", a…