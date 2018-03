Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin va fi reales inca din primul tur cu peste 75% dintre voturi si le-a multumit, duminica, sustinatorilor sai, in cadrul unui discurs sustinut in Piata Maneznaia din centrul Moscovei. Putin a precizat ca rezultatul alegerilor este o recunoastere a obiectivelor…

- Duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a sustinut ca tara sa nu detine arme chimice, informeaza DPA si Reuters, potrivit Agerpres. Presedintele s-a referit explicit la agentul neurotoxic folosit la inceputul lui martie in Regatul Unit, impotriva fostului…

- Vladimir Putin si-a inregistrat votul in cadrul scrutinului prezidential din Rusia, iar la iesirea de la urne a declarat ar fi multumit de orice rezultat care sa-i asigure un nou mandat de presedinte. Liderul de la Kremlin, care si-a inregistrat votul la o sectie de votare din Moscova, a declarat ca…

- Iata ce declara Vladimir Putin in INTERVIUL acordat presei americane, inaintea alegerilor Vladimir Putin a vorbit despre planurile Rusiei de contracarare a amenintarilor militare, a negat din nou acuzatiile privind ingerintele ruse in scrutinul prezidential din SUA, a abordat teme de politica…

- Presedintele nerecunoscut de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, afirma ca sunt mincinoase acuzatiile ca populatia din Transnistria ar fi românofoba. În calitate de argument, liderul din stânga Nistrului aduce exemplul atitudinii autoritatilor transnistrene fata de soldatii români…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat, miercuri, SUA ca au inselat "grosolan si fara nerusinare" Rusia in timpul crizei din 2014 in Ucraina, cand, pe de o parte, au cerut Moscovei sa exercite influenta ca Viktor Ianukovici sa nu recurga la armata impotriva manifestantilor de la Kiev, iar, pe…

- Ce nu face Mamitica Rusie pentru tanarul sau domn Goe, pe numele de Vladimir Putin, pentru a-i mai da un mandat – al patrulea de presedinte, dupa doua de 4 ani, un intermezzo de premier forte cu papusa Medvedev la Kremlin si inca unul de 6 ani, cu ultimul cadou acum, de 18 martie, ca tot sunt 4 ani…

- Presedintele rus Vladimir Putin, aproape sigur ca va fi reales la scrutinul din 18 martie, a participat sambata la un miting electoral la Moscova si a promis in discursul sau 'victorii stralucitoare' pentru Rusia, consemneaza AFP preluat de agerpres. 'Vrem ca tara noastra sa straluceasca si…

- Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o racheta invincibila. "Se pare ca sistemul antiracheta (al NATO - n.red.)…

- Un atac nuclear impotriva unui aliat al Moscovei va fi considerat un atac contra Rusiei, a afirmat joi presedintele Vladimir Putin, avertizand ca armata rusa detine o racheta de croaziera invincibila si va riposta imediat. "Vom considera orice utilizare a armelor nucleare contra Rusiei…

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat, vineri, ca va solicita Uniunii Europene rambursarea a cel putin jumatate din cheltuielile pentru protejarea frontierelor, care s-au ridicat la peste un miliard de euro pe fondul crizei migratiei, relateaza agentia MTI. Viktor Orban…

- Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Putin, și un activist anticorupție, cunoscut pentru postarile sale de pe blog, a scris, joi seara, ca a fost arestat de poliția din Moscova, anunța AFP. Navalnii, in varsta de 41 de ani, a scris pe contul sau de Twitter: ”Ma duc undeva!”, fara a mai face…

- Serbia va pastra legaturi stranse cu Rusia si nu va impune niciodata sanctiuni impotriva Moscovei, chiar daca negociaza aderarea la Uniunea Europeana, a declarat miercuri presedintele sarb Aleksandr Vucici, in urma unei intalniri la Belgrad cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza site-ul…

- Intr-un interviu publicat luni, Lavrov a acuzat NATO ca provoaca un puternic conflict cu Rusia in Balcani si si-a exprimat speranta ca, in pofida aspiratiilor sale europene, Serbia nu va abandona relatia sa de prietenie cu Moscova.El a declarat, de asemenea, ca va aborda problema unui statut…

- Moscova vrea ca Europa sa fie puternica si stabila, din moment ce Uniunea Europeana este cel mai important partener economic al Rusiei, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, in cadrul unui interviu acordat pentru Euronews.

- Australia s-a alaturat țarilor care acuza Rusia de atacul masiv întreprins de hackeri folosind virusul NotPetya, care a avut loc în iunie 2017, raporteaza The Australian citat de paginaderusia.ro. „Pe baza constatarilor agențiilor de informații australiene și în…

- Ministrii apararii din statele membre NATO au convenit, miercuri, asupra modernizarii structurilor de comanda ale Aliantei prin crearea a doua noi cartiere generale strategice, unul pentru comunicatii maritime, cu sediul in SUA si altul pentru mobilitate terestra, care se va afla in Europa. In aceasta…

- "Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre conflictul israeliano-palestinian", a declarat liderul de la Kremlin. Ultima convorbire telefonica intre Trump si Putin a avut loc la jumatatea lunii decembrie. Vizita lui Mahmoud Abbas in Rusia intervine…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas este asteptat luni in Rusia, la doua saptamani dupa premierul israelian Benjamin Netanyahu, in incercarea de a obtine de la presedintele rus Vladimir Putin sprijinul Moscovei dupa ce SUA au recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, potrivit AFP Prevazuta…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prezentat condoleante rudelor celor decedati in accidentul aviatic de la Moscova si a cerut crearea unei comisii guvernamentale pentru a demara o ancheta, conform purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, informeaza agentia de presa rusa TASS.Citește…

- Administratia Donald Trump a extins, vineri, sanctiunile impotriva Rusiei, vizand direct un membru al Guvernului de la Moscova, informeaza site-ul agentiei Reuters. Departamentul american al Trezoreriei l-a introdus pe lista persoanelor vizate de sanctiuni pe Andrei Cerezov, adjunct al…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a eliberat pe Aleksandr Grusko din postul de reprezentant permanent al Rusiei la NATO, un decret in acest sens fiind publicat luni pe portalul oficial de informatii juridice al administratiei ruse, informeaza agentia de presa oficiala TASS.Printr-un alt decret,…

- "De cand a fost aprobat in prima lectura (6 octombrie 2017), documentul, desi a suferit anumite corectii, si-a pastrat principala orientare - de a confirma, prin intermediul legislatiei, politica Kievului pentru solutionarea "problemei din Donbas" prin utilizarea fortei. In esenta, Porosenko primeste…

- Liderul de la Casa Alba a afirmat vineri ca SUA raman deocamdata in acordul istoric din 2015 privind programul nuclear iranian, dar a avertizat ca aliatii europeni si Congresul trebuie sa lucreze cu el pentru a remedia 'lacunele dezastruoase' ale acordului.Presedintele american a confirmat…

- Guvernatorul unei regiuni din estul indepartat al Rusiei cere conducerii de la Moscova sa nu puna in aplicare sancțiunile ONU impotriva Coreei de Nord, care prevad, printre altele, și expulzarea muncitorilor nord-coreeni, scrie digi24.ro.

- O portiune de bulevard din dreptul ambasadei Rusiei la Washington va deveni "Boris Nemtsov Plaza" (Piata Boris Nemtov), dupa numele opozantului rus asasinat in 2015 la Moscova, potrivit unei rezolutii votate marti de Consiliul municipal al capitalei federale americane, transmite AFP.Rezolutia,…

- Un raport din Congresul Statelor Unite atesta faptul ca Rusia a incercat sa influenteze alegerile democratice din 19 state europene printre care si Romania. Documentul evidentiaza actiunile prompte ale statelor europene fata de propaganda ruseasca, in comparatie cu atitudinea pasiva pe care ar fi avut-o…

- Aproximativ 68% dintre rusi considera Statele Unite ca principal inamic al Rusiei, conform unui sondaj de opinie realizat de centrul independent Levada si publicat miercuri, relatiile dintre Moscova si Washington fiind la cel mai scazut nivel de dupa Razboiul Rece, relateaza AFP. Conform acestui…

- Ucraina continua provocarile la granita de langa Peninsula Crimeea, iar instalarea sistemului antiaerian S-400 in regiune este o masura de securitate luata de Rusia si nu reprezinta o amenintare, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass.…

- Vladimir Putin a afirmat, in mesajul trimis de Anul Nou, ca Rusia "va continua sa ofere toata asistenta necesara Siriei pentru protejarea suveranitatii statului, a unitatii si integritatii teritoriale, promovand procesul de solutionare pe cale pasnica a crizei si sustinand eforturile de relansare…

- UA și Rusia au insistat ca nu vor accepta Coreea de Nord ca "stat nuclear", pe fondul unei serii de teste cu rachete ale națiunii din Asia de Est și a unei retorici sporite atat din partea lui Kim Jong-un, cat și din partea lui Donald Trump. Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, și ministrul…

- Un barbat, care nu a fost inca identificat, a deschis focul intr-o fabrica de produse de cofetarie, in sudul Moscovei, anunța ministrul Afacerilor Interne al Rusiei. In urma atacului armat, cel puțin o persoana a fost omorata, iar trei au fost ranite.

- Presedintele Igor Dodon si liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, s-au vazut pentru a saptea oara in acest an marti, 27 decembrie, in cadrul summit-ului neformal al tarilor Comunitatii Statelor Independente (CSI) de la Moscova. Oficialii au „abordat toate aspectele legate de relatiile bilaterale”.

- Președintele rus a participat la un meci de hochei, care s-a desfașurat in Piața Roșie din Moscova. De altfel, este un lucru cunoscut ca Vladimir Putin este un fan al acestui sport. Nu este pentru prima oara cand joaca hochei in public. Președintele rus a participat la meciul de hochei alaturi de mai…

- Exprimandu-si 'sprijinul fata de respectarea deplina a suveranitatii si a integritatii teritoriale a Ucrainei', presedintele francez si cancelarul german 'subliniaza ca nu exista o alta solutie decat o reglementare exclusiv pasnica a conflictului' si 'isi reafirma atasamentul fata de punerea integrala…

- Liderul catalan destituit de catre Madrid, Carles Puigdemont, i-a propus vineri sefului guvernului central spaniol, Mariano Rajoy, sa se intalneasca in afara Spaniei, dupa victoria taberei sale separatiste la alegerile care au avut loc joi in regiunea Catalonia, relateaza AFP si Reuters. …

- Uniunea Europeana a prelungit in mod oficial joi, cu sase luni, sanctiunile economice impotriva Rusiei pentru implicarea acesteia in conflictul ucrainean, relateaza AFP. Consiliul UE, instanta care reuneste cele 28 de state membre, "a prelungit sanctiunile economice care vizeaza sectoare specifice…

- Spionii rusi au dejucat peste 60 de atentate teroriste in Rusia anul acesta, ii lauda Vladimir Putin, scrie The Associated Press, potrivit News.ro . Fosta politie secreta bolsevica Ceka si succesorii ei, precum KGB, sunt o ”parte inalienabila a istoriei noastre”, a declarat miercuri presedintele rus…

- 'Serbia acorda o mare importanta mainii prietenesti pe care ne-a intins-o presedintele Putin si ii doreste acestuia succes in alegerile' prezidentiale din martie 2018, a declarat Vucic, in limba rusa, la incheierea unei intrevederi cu Vladimir Putin, in cursul unei conferinte de presa la Kremlin.'Datorita…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic, aflat in vizita pentru prima data la Moscova de la inceputul mandatului sau, in mai, si-a exprimat speranta ca Vladimir Putin va fi reales la conducerea Rusiei, relateaza marti AFP. 'Serbia acorda o mare importanta mainii prietenesti pe care ne-a…

- Autoritațile americane au pus în același rând Rusia, R.P.D.Coreena și Iranul, cerând totodata Moscovei sa rezolve problemele legate de Phenian și Teheran – a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cursul celei de a 13-a mari conferințe de presa anuale tradiționale,…