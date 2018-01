Stiri pe aceeasi tema

- Renumita actrita va juca in spectacolul caritabil ,,Varsovia – Ghid turistic’’, de Hillel Mitelpunkt. „Varsovia: ghid turistic” este o comedie dulce-amara ce aminteste de filmele pasionale ale lui Almodovar, despre relatia de ura si iubire dintre noi si trecutul nostru, dintre noi si parinții…

- Televiziunea Intermedia Suceava, cu sprijinul Asociației SEVA, organizeaza marti, 30 ianuarie 2018, de la ora 17:00, la Muzeul de Istorie Suceava, dezbaterea intitulata: ”Opreste cancerul de col uterin!”. Acesta este si sloganul sub care Asociatia Europeana de Prevenire a Cancerului Cervical desfasoara,…

- Un moldovean a fost prins la frontiera, in timp ce transporta marfa de larg consum, fara acte de proveniența.Barbatul de 40 de ani era la volanul unui microbuz, cu numere de inmatriculare moldovenești, si a fost oprit in trafic in apropierea satului Șolcani, raionul Soroca.

- La sfarșitul lunii martie, la Budapesta, va avea loc un nou eveniment de eSport dedicat mai multor jocuri, cu un fond de premii total de un milion de dolari, dar care va fi rezervat exclusiv echipelor din Republica Ceha, Ungaria, Slovacia și Polonia – de aici și denumirea de V4. Mai…

- O aeronava care venea din Cracovia si avea la bord 59 de pasageri plus 4 membri ai echipajului a aterizat "in nas" pe aeroportul WAW dupa ce jamba fata nu s-ar fi deschis. Din fericire, toate persoanele aflate la bord au fost evacuate in siguranta si nimeni nu a fost ranit. Filmul evenimentelor, potrivit…

- Curtea de Conturi Europeana (CCE) a constatat deficiente in definirea obiectivelor principale ale programului JASPERS in patru tari, printre care si Romania, care au antrenat anumite probleme la nivelul activitatilor si care prezentau un risc pentru asigurarea raspunderii de gestiune, se arata intr-un…

- Economia Romaniei va inregistra un avans de 4,5% in 2018 si de 4,1% in 2019, fata de o expansiune de 3,7% si, respectiv, 3,5%, previzionata in iunie, se arata in raportul "Global Economic Prospects", publicat, marti, de Banca Mondiala și citat de Agerpres. De asemenea, instituţia financiară…

- Oferta de locuri de munca este variata in strainatate, existand aproximativ 1.000 de anunturi de angajare. Cele mai multe oferte sunt in Polonia (232), in orase ca Varsovia, Cracovia, Gdansk si Lodz, Ungaria (207) cu joburi in Budapesta si Debretin, ...

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a demis mai multi ministri marti, in conditiile in care Varsovia incearca sa-si imbunatateasca relatiile cu Uniunea Europeana, dupa ce Bruxellesul a acuzat-o de subminarea normelor statului de drept.

- La fiecare vizita intr-un mall, romanii cheltuie in medie 110 lei pe haine, arata datele unui studiu recent. Suma creste in perioada reducerilor. Potrivit aceluiasi studiu, doar unul din zece romani care trec pragul marilor centre comerciale ar alege branduri romanesti. Irina Schrotter – designer: „Din…

- Peste un milion de vizitatori a adunat pana acum Targul de Craciun, deschis de Guvern in centrul Capitalei.Peste 40 la suta dintre cei care au venit sa admire zona de pe strada 31 august plina cu casute de sarbatoare au fost copii.

- Iesenii vor efectua vizita medicala pe 8 si 9 ianuarie, iar pe 10 echipa va pleca in cantonamentul din Antalya, unde va ramane pana in data de 25 ianuarie. Echipa antrenata de Flavius Stoican va juca meciuri amicale cu FC Almalik (Uzbekistan) pe 15 ianuarie, cu FC Rostov (Rusia) pe 18 ianuarie, cu Korona…

- Sistemele antibalistice instalate de SUA in Romania si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare, acuza Ministerul rus de Externe, denuntand montarea unor elemente antiracheta in Japonia si avertizand ca Rusia va lua masuri militare pentru a face fata noilor riscuri.

- Ieșirea Poloniei din UE este foarte puțin probabila. Deși nu tuturor le pare o tragedie - vocile "ce nevoie avem de aceasta Uniune" se aud acum tot mai des decat inainte de scandalul dintre guvernul PiS și Bruxelles, potrivit Rador. Imi amintesc ca in referendumul din anul 2003 impotriva intrarii in…

- In 2017, dintre toate jocurile jucate la nivel profesionist, CS:GO-ul a cunoscut cea mai mare creștere de la un an la altul a fondurilor de premii. Nu a ajuns nici pe departe la nivelul premiilor oferite in Dota 2, dar a depașit, de exemplu, League of Legends – chiar daca League of Legends…

- Un puternic incendiu a izbucnit luni seara la mansarda unui imobil din municipiul Constanta. UPDATE: Pompierii au reusit, dupa mai bine de doua ore, sa stinga focul izbucnit luni seara la un imobil din centrul Constantei. Pompierii au reusit sa stinga focul izbucnit la mansarda unui imobil din centrul…

- Cu ocazia incheierii sezonului cultural romanesc in Polonia, Institutul Cultural Roman de la Varsovia ii invita pe polonezii interesati de cultura romana, precum si pe romanii din Polonia, la proiectia filmului Doua lozuri, in regia lui Paul Negoescu, cea mai buna comedie romaneasca a ultimilor ani,…

- Politistii de frontiera suceveni au descoperit si confiscat 80.846 de pachete cu tigari, in valoare de circa un milion de lei. Acestea au fost transportate cu trei masini de teren ale caror soferi nu s-au supus somatiilor legale, fiind trase 17 focuri de avertisment si inspre pneurile autoturismelor.

- Actorul George Clooney a dat fiecaruia dintre cei 14 cei mai buni prieteni ai sai cate un milion de dolari pentru ca l-au ajutat la inceputul carierei, noteaza BBC. Rande Gerber, care este un apropiat al actorului de multi ani, a spus ca gestul surpriza al lui Clooney a avut loc in 2013.

- Palatul Buckingham a dat publicitații luni un nou portret al prințului consort Philip, pictat de artistul nascut in Australia Ralph Heimans in anul in care soțul reginei Elisabeta a II-a și-a anunțat retragerea din viața publica, relateaza Reuters. Portretul, care îl arata pe prinț…

- In 2016, familiile cu un venit foarte scazut sau fara un loc de munca constant din Italia au atins cifra de 18 milioane, potrivit statisticilor Eurostat. 4,7 milioane de italieni traiesc sub nivelul saraciei absolute. Numarul persoanelor vulnerabile a scazut cu 3,3 milioane in Polonia, mai mult de 1…

- Un milion de vaccinuri antigripale distribuite in tara Foto: Arhiva. Un milion de doze de vaccin antigripal vor fi distribuite, în perioada urmatoare, la nivel national, a anuntat Ministerul Sanatatii. Primele directii de sanatate publica unde au fost livrate vaccinurile…

- MS: 1 milion de doze de vaccin pentru campania de vaccinare antigripala gratuita Ministerul Sanatații a anuntat, miercuri, ca a semnat contractul pentru achiziționarea a 1 milion de doze de vaccin gripal necesare pentru continuarea campaniei de vaccinare antigripala gratuita. Potrivit comunicatului,…

- Orașul Alba Iulia va gazdui lansarea volumului “600.000”, cea de-a 9-a carte publicata de Grigore Cartianu. Subtitlul lucrarii este edificator: “Fenomenul #Rezist. Povestea celei mai ample rezistențe civice din istoria Romaniei”. Programul lansarilor: Joi, 30 noiembrie, ora 16.00: ALBA IULIA / Muzeul…

- Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Nicolae Stanciu la Anderlecht și susține ca a primit cu noroc suma de un milion de euro pentru transfer, prevazuta intr-o clauza. Patronul FCSB a adaugat ca mijlocașul de 24 de ani nu se descurca in duelurile unu contra unu. "Pe Stanciu l-am vandut pentru…

- In acest an, 2017, 19 noiembrie a fost data la care a fost marcata la nivel global Ziua Mondiala de Comemorare a Victimelor Accidentelor Rutiere prin evenimente care au drept scop sensibilizarea diverselor categorii de participanti la trafic cu privire la importanta respectarii normelor rutiere si a…

- Antreprenoarea americana de origine polona si etnie ebraica a dezvoltat imperiul care ii poarta numele, cu activitati in domeniul produselor cosmetice, ajungand astfel una dintre cele mai bogate femei din lume. Helena Rubinstein Incorporated se afla acum in portofoliul grupului l’Oreal. Helena Rubinstein…

- Mihai Stoica, directorul executiv al celor de la FCSB, nu crede aceasta ipoteza si a dezvaluit salariul pe care Nicolae Stanciu il are in Belgia, la Anderlecht Bruxelles. Nicolae Stanciu, oferta BOMBA din LIGA 1. Ce club vrea sa-i plateasca un salariu anual de 400.000 DE EURO "Un miliard…

- Karolina Bojar, un arbitru de tusa din Polonia, a devenit o celebritate pe internet dupa ce cineva a postat poze cu ea la un meci de fotbal din Cracovia pe o retea de socializare. Potrivit presei poloneze, Karolina a mostenit pasiunea pentru arbitraj de la bunicul ei, care a fost si el tusier. Tanara…

- Intentia Primariei este sa amenajeze un muzeu dedicat Centenarului Marii Uniri in spatiile monumentului istoric. Pretul de achizitie nu va fi singura investitie pe care o va face municipalitatea in cladire. „Cel putin vizual vorbind, sunt elemente de structura care sunt afectate de trecerea timpului…

- PLEDOARIE IMPOTRIVA RISIPEI Sambata, 18 noiembrie 2017, ora 12.00, in cadrul programului KineDok powered By One World Romania, editia a 3-a, Muzeul “Vasile Parvan” va invita sa urmariti filmul documentar „Expirat”, semnat de regizorul norvegian Kieran Kolle. Organizatorii programului vor premia, prin…

- Echipa campioana la sah (clasele I-IV) din cadrul Scolii Gimnaziale “Tudor Vladimirescu” Pitesti, va participa, in perioada 16 – 19 iunie 2018, la Campionatul Național de Sah Scolar “Elisabeta Polihroniade”- echipe mixte-faza finala, care se va desfasura in frumoasa stațiune Baile Olanesti, in sala…

- Furtul a avut loc in urma cu cateva zile, dar a fost anuntat public luni.Comerciantul, in varsta de 35 de ani, le-a declarat agentilor de politie ca s-a urcat in tren la ora 19.03, din statia Euston, avand o valiza cu peste 40 de pietre pretioase, printre care rubine, smaralde si safire.…

- "Stopați pneumonia: investiți in sanatatea copiilor!" Acesta este sloganul, lansat de Organizatia Mondiala a Sanatatii de Ziua Mondiala a pneumoniei, prin care se doreste sensibilizarea populatiei lumii cu privire la caile de protejare, prevenire și tratament.

- Casa Corpului Didactic „George Tofan" Suceava a organizat, in perioada 3-10 noiembrie, Zilele Casei Corpului Didactic, in colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Muzeul de Istorie Suceava, Teatrul Municipal „Matei Vișniec" Suceava și Școala Gimnaziala ...

- Christina Estrada, care sustine ca „are nevoie de fiecare penny din acesti bani”, cheltuie un milion de lire pe haine in fiecare an, 250.000 de lire pe vacanta la Paris, 94,000 pentru tratamentele de infrumusetare si de 9,400 de lire pentru patru cutii de de crema de fata. Dar ce altceva mai face sotia…

- Primaria municipiului Ploiești impreuna cu Uniunea Artiștilor Plastici și Muzeul de Arta „Ion Ionescu Quintus” anunța deschiderea Salonului de Toamna al Filialei Prahova a Uniunii Artiștilor Plastici (UAP). Evenimentul va avea loc joi, 2 noiembrie a.c, incepand cu orele 17.00, la salonul…

- Accidentul s-a petrecut in Italia, in ianuarie 2012. Romanul avea atunci 38 de ani. Barbatul era baut si a traversat strada printr-un loc nepermis cand o masina condusa de o soferita l-a lovit in plin. In urma impactului puternic, barbatul a fost ranit grav. Soferita a fost cea care a sunat…

- O serie de masuri benefice mediului de afaceri sunt cuprinse in proiectul de Ordonanța de Urgența pentru modificarea Codului Fiscal, analizata astazi, in prima lectura, in ședința de Guvern.Astfel, Guvernul are in vedere majorarea numarului microintreprinderilor care sa beneficieze de impozit…

- Muzeul de Arta Contemporana din Belgrad a fost redeschis vizitatorilor vineri dupa un deceniu de reconstrucții și adaptari. Un numar mare de oameni s-au adunat pentru a face un tur al cladirii renovate și o expoziție intitulata "Secvențe. Arta Iugoslaviei și a Serbiei", ce va fi deschisa…

- "Atunci cand vorbim despre dezvoltarea Parteneriatului Strategic, comunitatea romaneasca este, pentru mine personal, un adevarat reper. Dumneavoastra contribuiti, fara doar si poate, la promovarea tarii noastre si la consolidarea relatiilor dintre Romania si Polonia", a apreciat Mihai Fifor, vineri,…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a afirmat vineri, la Cracovia, ca este momentul ca Romania și Polonia sa coopereze și mai intens, inclusiv pe dimensiunea apararii. "Atunci când vorbim despre dezvoltarea Parteneriatului Strategic, comunitatea româneasca este, pentru…

- Alianta Nord-Atlantica dispune de joi de un Centru de Excelenta pentru Contrainformatii Militare la Cracovia, in sudul Poloniei, in contextul in care politica Moscovei suscita ingrijorari in regiune, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Aici vor fi elaborate principalele norme, reguli si moduri…

- Romania a sprijinit de la inceput proiectul crearii Centrului NATO de Excelența pentru Contrainformații Militare, instituția fiind necesara pentru ca pregatirea și dezvoltarea specialiștilor Alianței in domeniu sa fie asigurata in format unitar, a declarat ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor,…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a participat joi, la Cracovia, la ceremonia de inaugurare a Centrului de Excelența NATO pentru Contrainformații Militare, alaturi de omologii din Polonia, Slovacia și Ungaria, precum și de adjunctul comandantului Comandamentului Aliat Suprem pentru Transformare…

- Gigi Becali e sigur ca Steaua nu mai poate rata calificarea in primavara europeana. HAPOEL BEER SHEVA - STEAUA FCSB 1-2. Gnohere, "dubla" de un milion de euro GOLURILE VIDEO "Avem 9 puncte, conducem in clasament. Ce mai poti sa spui de Steaua la ora asta? Mai poti sa zici de Tanase,…

- La procesiune, care are loc in ziua sarbatorii liturgice a Sfantului Papa, vor participa Miguel Maury Buendia - nuntiu apostolic in Romania, Cornel Damian - episcop auxiliar al Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucuresti, Mihai Fratila - episcop al Episcopiei Greco-Catolice "Sf. Vasile cel Mare" din…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, va participa joi, la Cracovia, la ceremonia de inaugurare a Centrului de Excelenta NATO pentru Contrainformatii Militare, informeaza MApN intr-un comunicat transmis Agerpres. Conform sursei citate, evenimentul va fi prezidat de ministrul polonez al apararii,…

- Gabriela Szabo a fost ministrul Tineretului și Sportului, iar acum este președinte la CSM București, cel mai puternic club de handbal din Romania. Fosta mare sportiva a scris istorie de mai multe ori pentru Romania prin zecile de medalii aduse și a și caștigat premii consistente in bani. O afacere…