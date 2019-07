Stiri pe aceeasi tema

- Radu Mazare va ramane, dupa incheierea perioadei de carantina, in Penitenciarul Rahova, in regim inchis, pana cel putin in anul 2021. Asa a hotarat o comisie a Penitenciarului. In prezent, fostul edil se afla in celula din penitenciarul Rahova cu inca trei persoane, doi cetateni de origine turca si…

- Comunicat: Viața in gradina verde – Gradinescu CampiaTurzii Suntem fericiți sa anunțam implementarea unui nou program Slow Food Turda, realizat in parteneriat cu Municipalitatea din Campia Turzii și Școala

- Demersul vine in contextul in care, in urma cu o saptamana, un politist a murit in judetul Timis, impuscat de barbatul pe care il urmarea. The post Proiect: Inchisoare pe viata pentru persoanele care ucid politisti si jandarmi aflati in misiune appeared first on Renasterea banateana .

- Adelina Pestrițu face bani, dupa ce a ieșit din televiziune, din postarile de pe rețelele de socializare. Vedeta a marturisit ca se caștiga foarte bine din ceea ce face ea in prezent. Adelina Pestrițu este model pentru multe femei, care ii urmaresc conturile de pe retelele sociale ca sa se inspire din…

- Florin Prunea, 50 de ani, fostul portar al lui Dinamo, a vorbit despre situația tensionata de la clubul din „Ștefan cel Mare". Acesta l-a laudat pe Eugen Neagoe, tehnicianul care, in mod normal, va pregati echipa din sezonul viitior. „Nu e o situație placuta pentru nimeni, dar dialogul va rezolva aceasta…