- ȘTIRIPESURSE.RO va prezinta, in exclusivitate, solicitarea pe care USR i-a trimis-o premierului Viorica Dancila in sensul unei discuții pe tema modificarii codurilor penale prin OUG.La ora transmiterii acestei știri, liderul USR Dan Barna și deputatul USR Stelian Ion au o discuție la Guvern…

- Patru reprezentanți USR, intre care liderul Dan Barna, se afla la aceasta ora la Guvern unde discuta cu premierul Viorica Dancila și ministrul Justiției, Tudorel Toader, pe tema anunțatei ordonanțe de urgența pe Codurile penale. Intalnirea a fost inițiata de USR și are loc la scurt timp dupa ce opoziția…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca executivul nu poate modifica nici Codul penal si nici Codul de procedura penala prin ordonanta de urgenta, asa cum a anuntat, acum cateva zile, premierul Viorica Dancila, deoarece aceste legi se dezbat in parlament. Klaus Iohannis: Asta, pur si simplu, nu se…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi la Bruxelles, referitor la anuntul privind o Ordonanta de Urgenta pentru modificarea codurilor penale, ca "Guvernul nu poate legifera prin OUG pe o speta care e in procedura uzuala in Parlament".

- PSD a decis luni, in Comitetul Executiv Național, ca Guvernul va emite o Ordonanța de Urgența pentru adoptarea modificarilor la Codul penal și la Codul de procedura penala care au trecut de filtrul Curții Constituționale. Astfel, o serie intreaga de articole controversate ar putea fi trecute prin OUG…

- Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta care va pune in acord legile justitiei cu recomandarile Comisiei de la Venetia, a anuntat, luni, premierul Viorica Dancila. "Cele trei legi ale justitiei au fost modificate de Parlament, iar aceste modificari au fost validate de Curtea Constitutionala si asigura…

- Guvernul se va reuni luni dimineata, de la ora 9.00, intr-o sedinta extraordinara, pentru a adopta o ordonanta de urgenta care sa puna in acord Legile Justitiei cu solicitarile Comisiei de la Venetia. OUG a fost anuntata de Tudorel Toader imediat dupa intalnirea de la Bruxelles cu liderii europeni.…

