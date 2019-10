Viorica Dăncilă: N-am să plec comisar european pentru că nu-mi doresc acest lucru Premierul Viorica Dancila a declarat joi seara ca nu isi doreste sa mearga la Bruxelles pentru a ocupa functia de comisar european si ca in perioada urmatoare se va axa pe munca de partid si pe campania electorala pentru prezidentiale.



Intrebata, intr-o emisiune la RTV, daca s-ar fi putut autopropune comisar european, Viorica Dancila a spus ca nu stie, dar ca nu va face acest lucru.



"Nu stiu, dar nu am sa o fac (sa se autopropuna comisar european-nr). O sa merg inainte cu toate greutatile, si cu toate obstacolele si cu toata tradarea. (...) Legal, sunt premier in exercitiu.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a reiterat, luni, ca a trimis la Bruxelles doua nominalizari pentru functia de comisar european, iar, in conditiile in care Rovana Plumb a fost respinsa, a ramas valabila cea de-a doua propunere, Dan Nica, potrivit Agerpres "Am discutat despre doua persoane pe care le-am…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat marți ca nu a luat inca o decizie privind nominalizarea unui nou comisar european, urmand ca in ședința CEx de astazi social-democrații sa stabileasca pe cine va trimite la Bruxelles.„In CEx vom vedea, vom avea o discuție, trebuie sa ne uitam și la portofoliu,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca acceptarea Rovanei Plumb pentru functia de comisar euroopean in echipa Ursula von der Leyen ar fi „dovada si expresia increderii“ pe care Bruxelles-ul o are in Romania.

- Premierul Viorica Dancila a fost prezenta la Mioveni la inaugurarea primul spital regional. Intrebata despre respingerea nominalizarilor PSD pentru functia de comisar european, aceasta a afirmat ca asteapta mai intai informatii oficiale si a subliniat ca ea l-a sustinut pe Dacian Ciolos atunci cand…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, luni, ca nu a primit de la Bruxelles vreun refuz cu privire la propunerile pe care le-a facut pentru functia de comisar european din partea Romaniei, europarlamentarii Dan Nica si Rovana Plumb. "Nu au primit niciun refuz. Astazi au fost la Bruxelles atat Rovana Plumb,…

- Premierul Viorica Dancila a condamnat, vineri, intr-o conferinta de presa la Iasi, criticile fata de propunerile de comisar european pe care le-a trimis la Bruxelles - Rovana Plumb si Dan Nica. Ea a spus insa ca, daca cele doua propuneri de comisar european nu sunt bune, Guvernul va veni cu altele.…

- Premierul Viorica Dancila a trimis la Bruxelles scrisoarea cu propunerile Romaniei de comisar european, acestea fiind Dan Nica si Rovana Plumb, au declarat pentru G4Media.ro mai multe surse politice si guvernamentale. Guvernul nu a raspuns pana la ora difuzarii stirii solicitarilor G4Media.ro.

- Premierul Viorica Dancila, presedintele PSD, a declarat ca Romania vizeaza un portofoliu de comisar european legat de Transporturi, Energie sau Mediu si ca autoritatile de la Bucuresti vor transmite doua propuneri - o femeie si un barbat, in spiritul egalitatii de sanse promovat de UE, adaugand ca a…