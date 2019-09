Viorica Dăncilă, mesaj după depunerea candidaturii la BEC: Nu luptăm împotriva cuiva, ci pentru oameni "Mulțumesc celor peste 1,400,000 de romani care au semnat pentru susținerea candidaturii mele la Președinția Romaniei! Ma bucur sa am alaturi atația oameni, atația romani care cred, ca și mine, ca și noi, cei din PSD, ca Romania merita mai mult de la președintele ei. Avem acum șansa unui președinte care sa lupte pentru romani, care sa ii asculte și sa ii sprijine, care ințelege cat de importante sunt consensul și colaborarea intre instituții pentru stabilitatea țarii și care știe ca prioritare sunt continuarea creșterii pensiilor și salariilor, continuarea masurilor de sprijin pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

