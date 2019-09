Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, in prima sedinta de Guvern convocata dupa iesirea ALDE de la guvernare, adoptarea unei Hotarari de Guvern prin care se vor putea da Ordonante de Urgenta. Se doreste, astfel, deblocarea activitatii Guvernului, dupa ce ministrii ALDE au iesit de la guvernare,…

- Social-democratii iau in calcul restructurarea Guvernului in Parlament, a afirmat, luni, premierul Viorica Dancila. Ea l-a acuzat pe presedintele Klaus Iohannis de "abuz constitutional si de putere" "la adapostul imunitatii absolute pe care o are" pentru ca nu a semnat numirea unor ministri interimari.

- Premierul Viorica Dancila il acuza pe Klaus Iohannis ca „face un abuz de putere și continua blocarea activitații Guvernului”. Mai mult, susține ca președintele nu a venit cu „nicio soluție de deblocare a crizei”. Printr-un mesaj publicat pe Facebook, Viorica Dancila a afirmat ca „Palatul Cotroceni a…

- Premierul Viorica Dancila va sustine in aceasta seara, la Palatul Victoria, de la ora 20.30, o declaratie de presa pe tema situatiei Guvernului.Evenimentul va avea loc, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu accepta niciun ministru propus de PSD si a cerut premierului sa mearga in Parlament…

- Premierul Viorica Dancila va susține miercuri seara, la Palatul Victoria, de la ora 20.30, o declarație de presa pe tema situației Guvernului, dupa ce președintele Klaus Iohannis a anunțat ca nu accepta niciun ministru propus de PSD și a cerut premierului sa mearga in Parlament pentru un vot de incredere.ALDE…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, la Iași, ca va discuta cu președintele UDMR, Kelemen Hunor, despre susținerea Guvernului în Parlament, transmite corespondentul MEDIAFAX.Întrebata de jurnaliști la Iași, unde se afla vineri într-o vizita, daca va discuta cu Kelemen Hunor despre…

- Premierul Viorica Dancila a inceput ședința de Guvern de astazi cu noi lamuriri pentru fostul ministru de Interne, Carmen Dan, dar și pentru toți cei care au acuzat, la fel ca și Carmen Dan, ca Dancila i-ar fi mazilit pe miniștrii de Interne și Externe la ordinul președintelui Klaus Iohannis.Citește…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca asteapta ca presedintele Klaus Iohannis sa promulge Legea pensiilor. "Legat de pensii, stiti foarte bine ca pentru noi salariile si pensiile au reprezentat o prioritate si chiar la 1 septembrie creste punctul de pensie la 1.265 lei si pensia minima la 704 lei.…