Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat, sambata, ca persoana care se va pozitiona bine in sondajele de opinie, dar va avea si sustinerea partidului, va candida la alegerile prezidentiale. Ea a spus, din nou, ca va candida la prezidentiale, daca partidul ii va cere acest lucru. "Candidatul…

- "Candidatul care se va pozitiona bine in sondaje, dar care va avea si sustinerea partidului, va fi cel care va merge in cursa pentru prezidentiale. Intr-un partid nu faci intotdeauna ceea ce iți doresti si daca intr-adevar tii la acel partid si este important rezultatul, faci ceea ce isi cere partidul…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca iși va prezenta planurile de viitor saptamana viitoare, inclusiv cele privind o eventuala candidatura la prezidențiale. Gabriela Firea a spus ca, iți dorește ca social-democrații sa trimita in lupta pentru…

- "Nu am luat inca in calcul acest lucru, am considerat ca voi merge cu un candidat, iar eu, ca prim-ministru, presedinte al PSD, il voi sprijini cu toate fortele, cu tot partidul, astfel incat sa castige alegerile prezidentiale, dar nu vreau sa se creada ca sunt un om las. Daca partidul imi va cere…

- ​Viorica Dancila a anunțat, luni, ca va candida la șefia PSD la Congresul de la finalul lui iunie, însa nu va fi și candidatul partidului la prezidențiale. Întrebata, la Marius Tuca Show, daca se va înscrie în cursa pentrupreședinția PSd, Dancila a raspuns: „Cred ca…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila a anuntat, luni, intr-un interviu acordat "Marius Tuca Show", ca va candida pentru sefia partidului, la Congresul din 29 iunie. Premierul a mai spus ca nu doreste sa intre in cursa electorala pentru legerile prezidentiale din toamna. "Cel sau cea care va…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila a declarat, luni, dupa sedinta BPN, ca noul lider al partidului trebuie "sa se consulte in permanența cu colegii". Intrebata cum trebuie sa fie viitorul președinte al PSD, Dancila a spus: "Sa fie un om echilibrat, sa adune in jurul lui oameni, sa aiba rabdare.…

- 'Parerea mea este ca ar fi mai bine sa organizam dupa alegerile prezidentiale (un congres al PSD - n.r.), pentru ca e bine ca intr-un partid atat de mare si care se bazeaza atat de mult pe structurile teritoriale sa existe un timp pentru a se aseza toate transformarile prin care trebuie sa treaca…