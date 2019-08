Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila, presedinte al Partidului Social Democrat, a explicat decizia de a o remania pe Ana Birchall de la Ministerul Justitiei si de a o propune pe Dana Garbovan, precizand ca isi doreste o persoana care a lucrat alaturi de magistrati si nu este inregimentata politic.…

- Dana Garbovan, judecator la Curtea de Apel Cluj, care a sustinut modifcarile operate de PSD in legislatia penala, a fost propusa de Viorica Dancila pentru Ministerul Justitiei. Ana Birchall, actualul titular al Justitiei, va prelua functia de vicepremier pentru parteneriate strategice, pe care a detinut-o…

- Dana Garbovan, judecator la Curtea de Apel Cluj, care a sustinut modifcarile operate de PSD in legislatia penala, a fost propusa de Viorica Dancila pentru Ministerul Justitiei. Ana Birchall, actualul titular al Justitiei, va prelua functia de vicepremier pentru parteneriate strategice.

- Liderii PSD s-au reunit, luni seara, in sedinta Comitetului Executiv. La sosire, Viorica Dancila nu a facut declaratii. In fata sediului partidului din Baneasa, unde are loc sedinta, se afla cativa protestatari care au un banner negru pe care scrie: „Voi le-ati ucis!”La sosirea Vioricai Dancila,…

- Șeful statului este presat de timp. Klaus Iohannis trebuie sa dea un raspuns propunerilor facute de premierul Viorica Dancila pentru Interne și Externe pâna miercuri altfel puterea ar putea sesiza Curtea Constituționala.

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a anuntat miercuri numirea lui Mircea Geoana in functia de adjunct al secretarului general al Aliantei Nord-Atlantice.Citește și: Viorica Dancila, TUR DE FORȚA in Ardeal - Președintele PSD va purta negocieri fierbinți cu președinții de organizații…

- Liderul PSD Buzau, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, inaintea sedintei Comitetului Executiv al PSD, ca va sustine candidatura premierului Viorica Dancila la functia de presedinte al partidului. ”La presedintia partidului o sustin pe doamna premier, eu personal, o sa stau de vorba si cu delegatia”,…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, a anuntat marti, dupa sedinta Comitetului Executiv (CEx), ca s-a votat ca Titus Corlatean sa fie propus vicepremier, Ministerul Justitiei sa fie preluat de catre Ana Birchall, Ministerul Fondurilor Europene de catre Roxana Manzatu iar Ministerul Romanilor…