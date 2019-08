Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, la Iasi, in cadrul unei conferinte de presa, ca a folosit un elicopter pentru a veni de la Suceava la Iasi deoarece, pentru a ajunge in fiecare judet al tarii, trebuie sa mai foloseasca si un astfel de mijloc de transport. Vicepremierul Mihai…

- Premierul Viorica Dancila si doi dintre ministrii care au insotit-o in vizita sa in judetul Suceava au plecat, joi, de pe Aeroportul „Stefan cel Mare”, din Salcea, cu un elicopter privat. Oficialii s-au indreptat spre Aeroportul din Iasi.

- „Autostrada electrica” dezvoltata de grupul energetic E.ON in Romania a ajuns la 11 statii de incarcare, dupa ce trei noi statii au fost deschise la Sovata, Gheorgheni (amplasate in locatii MOL Romania) si la Bacau, care se alatura celor opt deja puse in functiune, de catre E.ON, in localitatile Iasi,…

- Meteorologii au emis, joi, o avertizare COD PORTOCALIU de vijelii, grindina si ploi torentiale pentru 25 de judete din tara, valabila pana vineri, la ora 1.00. Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, o avertizare COD PORTOCALIU, valabila in cea mai mare parte a tarii. Astfel, sunt vizate…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis in aceasta dimineata o atentionare nowcasting de tip cod galben de averse si vijelii, valabila in patru judete din Moldova, in urmatoarele doua ore. Astfel, potrivit meteorologilor, intre orele 8:00 si 10:00, in judetele Suceava, Botosani, Neamt si…

- Guvernul va lua masuri urgente pentru sprijinirea romanilor afectați de inundații. Premierul Viorica Dancila a cerut astazi Ministerului Afacerilor Interne un raport detaliat cu privire la efectele inundațiilor și fenomenelor meteorologice periculoase produse in ultimele zile. Pe baza acestei analize,…

- Premierul Viorica Dancila a uitat marti localitatea in care se afla, in conditiile in care in cadrul unei conferinte sustinute in Suceava a afirmat ca se afla in judetul Hunedoara. De altfel, in ultimele zile a precizat ca se afla la „summit-ul de la Iasi”, desi era in Galati, in timp ce despre edilul…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii Sorina Pintea si Orlando Teodorovici au sustinut o conferinta de presa, marti, 21 mai, la Primaria Frasin, din judetul Suceava. Cu o zi inainte, cei trei s-au intalnit pe ascuns cu primarii PSD, la o pensiune din apropierea orasului Gura Humorului.