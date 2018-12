Premierul Viorica Dancila a facut primele declarații dupa intrevederea de astazi, de la Bruxelles, cu președintele Comisiei Europene, Jean - Claude Juncker.

"Astazi am avut reuniunea cu colegiul comisarilor care se inscrie in cadrul intalnirilor premergatoare preluarii președinției. Am vorbit despre cooperarea dintre Guvernul Romaniei și președinția UE. Discuțiile au fost constructive, am abordat subiecte care s-au aflat pe agenda UE in urmatoarea perioada. Am ascultat cu foarte mare atenție opiniile comisarilor europeni. Au fost opinii exprimate și de membrii guvernului. Romania iși…