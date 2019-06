Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti ca anchetele in cazul fetitei de la Baia de Arama vor continua pentru ca mai sunt multe intrebari care trebuie sa primeasca un raspuns. "As vrea sa fac cateva referiri la cazul de adoptie care ne preocupa in aceste zile. Am primit de la Ministerul…

- Corpurile de control ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie si Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala fac audieri, in Dolj si Mehedinti, in scandalul adoptiei Sorinei, fetita luata cu mascatii din casa in care a crescut.

- Procurorul general anunța declașarea unei anchete. „A fost constituit un dosar penal ce are ca obiect cercetarea imprejurarilor ce s-au semnalat in mass-media”, spune magistratul. Primul-ministru Viorica Dancila studiaza deja primele rapoarte privind fetița ridicata cu mascații din casa asistentului…

- Circa 150 de persoane din Baia de Arama protesteaza, duminica, la Craiova in semn de nemultumire fata de decizia Curtii de Apel din localitate prin care s-a incuviintat adoptia Sorinei, fetita de opt ani, de catre o familie de romani care locuieste in SUA. Aceasta este cea de-a treia zi in care locuitori…

- Un nou protest in Baia de Arama, satul din care a fost preluata spre adoptie Sorina, fetita de 8 ani. Localnicii cer autoritatilor sa o readuca pe Sorina la familia care a avut-o in plasament.

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a anunțat, in urma cu scurt timp, ce masuri s-au luat in cazul Sorinei, fetița din Baia de Arama, care a fost luasa din casa unde a crescut, de catre mascați.

- Peste 250 de localnici din satul Negoiesti si orasul Baia de Arama au iesit aseara, in strada in semn de protest fata de incuviintarea adoptiei fetitei de 8 ani de catre familia romano-americana din Statele Unite. Oamenii au condamnat modul in care minora a fost luata de la asistenta maternala care…

- Zeci de localnici din Baia de Arama, judetul Mehedinti, au iesit in strada, vineri seara, pentru a protesta fata de modul in care s-au comportat autoritatile in cazul fetitei adoptate de o familie din SUA si cer anularea adoptiei.