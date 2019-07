Premierul Viorica Dancila le-a promis sambata membrilor PSD din organizatia judeteana Mures ca USR este un partid care „uraste” si ca social-democratii nu se teme si nu va face niciun pas inapoi: Am vazut un partid care ne propune sa traim in grupuri, tot ce nu se potrivete poporului roman, un partid care uraste, uraste foarte mult. Ura provoaca ura si nu putem accepta sa facem din ura deviza noastra nationala. Mihai Fifor imi zicea ca la Sibiu ne astepta 100 de cetateni nu cu intentii bune, cu tipete, jigniri, cuvinte urate. Nu ne este teama, stiu ca in spatele nostru sunt oameni care procedeaza…