Mischa Maisky, supranumit "Paganini al violoncelului", si Christian Badea, consilier artistic si dirijor principal al Filarmonicii 'George Enescu', vor concerta pe 8 si 9 noiembrie in Sala mare a Ateneului Roman, in cadrul "Stagiunii centenare", informeaza un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES. "In prima parte a programului, Orchestra simfonica a Filarmonicii 'George Enescu' va interpreta Rapsodia nr. 2, in re major, op. 11 de George Enescu. In acelasi concert, va fi omagiat si Igor Stravinski, oaspete al Filarmonicii 'George Enescu' in perioada 'de aur',…