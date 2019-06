Vinieta germană pentru utilizarea drumurilor federale de către automobiliştii străini este contrară dreptului UE In anul 2017, cabinetul de la Berlin a aprobat introducerea unei taxe pe autostrazi pentru autoturisme, iar nivelul taxei va varia in functie de criteriile de mediu, astfel ca autoturismele care polueaza mai putin vor plati o taxa mai mica. Vehiculele inregistrate in Germania urmau sa plateasca si ele aceasta taxa, care putea fi insa dedusa din taxa anuala pe autovehicul, astfel ca soferii straini vor fi, efectiv, singurii care vor plati noua taxa. 'Curtea constata ca taxa de utilizare a infrastructurii, combinata cu scutirea de taxa pe autovehicule de care beneficiaza proprietarii vehiculelor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

- Germania intentioneaza sa introduca o taxa pe autostrazi pentru soferii straini, insa Curtea de Justitie a Uniunii Europene a stabilit marti ca aceasta masura ii discrimineaza pe acestia si incalca legislatia Uniunii Europene,

