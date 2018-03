Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii teleormaneni intervin marti, 13 martie, in satele Laceni si Orbeasca de Sus, din comuna Orbeasca, afectate de inundatii. Pe DJ 504 se circula cu dificultate. 16 locuinte si 203 de gospodarii au fost afectate.

- Hidrologii au emis o avertizare cod portocaliu de inundatii, valabil de marti, ora 14.40, pana miercuri, la ora 10.00, fiind vizate rauri din judetele Harghita, Covasna si Brasov. Specialistii au emis si un cod galben valabil pentru rauri din 24 de judete din sud, nord-est si centru, informeaza ...

- Hidrologii au emis o avertizare cod portocaliu de inundatii, valabil de marti, ora 14.40, pana miercuri, la ora 10.00, fiind vizate rauri din judetele Harghita, Covasna si Brasov. Specialistii au emis si un cod galben valabil pentru rauri din 24 de judete din sud, nord-est si centru.

- Risc major de inundatii in 5 judete. Hidrologii au emis cod portocaliu pentru zone din Timis, Caras-Severin, Mehedinti, Dolj si Gorj. O situatie in care legea le cere autoritatilor locale sa asigure permanenta si sa fie pregatite in orice moment sa intervina. Insa, aplicarea acestei masuri se dovedeste,…

- Hidrologii au emis o atenționare cod galben, avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala și prognoza meteorologica pentru urmatoarele 48 de ore, ca urmare a precipitațiilor prognozate, cedarii apei din stratul de zapada, evoluției formațiunilor de gheața și propagarii. Avertizarea este valabila…

- Hidrologii au pus sub avertizare de cod portocaliu de inundatii rauri din judetele Timis, Caras Severin, Mehedinti, Dolj si Gorj, pana marti la ora 18.00. Sub cod galben de inundatii sunt rauri din 28 de judete.

- Cod portocaliu de inundații in judetele Mehedinti, Gorj, Timis, Caras-Severin si Dolj pana marți seara. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila de luni, ora 23.00, pana marți, ora 18.00, pentru cele cinci județe.…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pâna marti seara, în bazine hidrografice din judetele Mehedinti, Gorj, Timis, Caras-Severin si Dolj.

- Hidrologii au emis o atenționare Cod Galben de inundații in județul Alba, valabila de luni, ora 21.00, pana miercuri, la ora 22.00, pe raurile din bazinurile hidro Arieș și Mureș și pe Tarnave. Potrivit hidrologilor, vor fi scurgeri importante pe versanti, torenți și paraie, viituri rapide pe raurile…

- COD GALBEN - In intervalul 12.03.2018 ora 16:00 – 14.03.2018 ora 22:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Viseu, Iza, Tur, Lapus (judetele Maramures si Satu Mare), Somesul Mare – bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetul Bistrita Nasaud), Bega Veche, Bega – bazin superior…

- Hidrologii au prelungit avertizarea COD PORTOCALIU de inundatii pentru mai multe rauri din judetele Giurgiu si Teleorman, pana duminica, 11 martie, la ora 12:00, interval in care vor fi si sub COD GALBEN rauri din mai multe județe din țara. Potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitatiilor lichide…

- Hidrologii au emis, vineri seara, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pana sambata la pranz, pe rauri din bazinul hidrografic Desnatui situat pe raza judetelor Mehedinti s...

- Hidrologii au emis avertizari cod galben de inundatii pe rauri din 13 judete si cod portocaliu de inundatii pe raurile din doua judete, incepand de vineri pana saptamana viitoare, interval in care, din cauza zapezii si a ghetii topite, vor fi scurgeri pe versanti, torenti, paraie, viituri pe raurile…

- Hidrologii au emis noi avertizari cod galben și cod portocaliu pentru mai multe județe din țara. In localitați din Teleorman și Giurgiu sunt posibile depașiri ale cotelor de atenție. Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, in perioada 9 martie, ora 13:00 – 11 martie, ora…

- Hidrologii au instituit avertizari Cod portocaliu si Cod galben de inundatii pentru rauri din mai multe judete. La randul lor, meteorologii au emis mai multe avertizari Cod galben de ceata valabile vineri dimineata.

- Comitetul pentru Situații de Urgența a stabilit masurile ce vor fi luate in localitațile afectate de inundații in Eveniment / Membrii Comitetului județean pentru Situații de Urgența Teleorman s-au intrunit in ședința extraodinara joi, 8 martie, pentru a stabili masurile ce trebuie luate in perioada…

- FIRST JOB SCHOOL in parteneriat cu GO TO JOB SCHOOL si FPIMM Brasov anunta conferinta de lansare a proiectului ”Noi oportunitati pentru antreprenori”, cod MYSMIS 106360. Conferinta va avea loc in data de 05.03.2018, ora 17 la Hotel Kronwell sala S III, etaj 2, Brasov. Proiectul se desfasoara in perioada…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, care este si presedinte al organizatiei judetene a PSD Sibiu, a anuntat, marti, ca va candida pentru una dintre functiile de vicepresedinte la Congresul de sambata al partidului. „In momentul in care am preluat conducerea organizatiei PSD Sibiu, principalul meu obiectiv…

- Descinderile au demarat marți dimineața in Arad și alte 22 de județe, precum și in municipiul București la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul comerțului cu piese auto. „La data de 6 martie, politistii Serviciului de Investigare…

- Comitet Executiv Național, la PSD; Social-democrații stabilesc ultimele detalii ale Congresului Extraordinar de sambata. Conducerea formațiunii se reunește incepand cu ora 11.00, la Palatul Parlamentului, iar principala decizie vizeaza daca vor fi organizate sau nu alegeri si daca se va schimba structura…

- Codul portocaliu de ger si ninsori consistente a fost prelungit pana pe 4 martie, potrivit ANM. Capitala si mai multe judete din tara sunt afectate de noul val de racire accentuata a vremii. Starea drumurilor din Romania, sambata, 3 martie, este influențata de vremea rea. Codul portocaliu de ger si…

- Centrul Infotrafic al IGPR avertizeaza ca sambata dimineata, din cauza carosabilui ud si a temperaturilor scazute, sunt conditii de aparitie a poleiului pe drumuri din judetele Brasov, Braila, Buzau, Covasna, Dambovita, Harghita, Ialomita, Mures si Prahova.

- Cursurile din Capitala si din noua judete vor fi suspendate integral, vineri, din cauza vremii nefavorabile, in timp ce in alte patru judete, respectiv Giurgiu, Cluj, Tulcea si Brasov, vor fi inchise doar anumite unitati de invatamant, potrivit datelor transmise, joi seara, de catre Ministerul Educatiei…

- Alte 24 de ore in care efectivele MAI au intervenit in zonele afectate de fenomenele meteorologice severe 450 de persoane ajutate si 51 salvate din situatii cu risc medical. Ministerului Afacerilor de Interne continua misiunile de sprijinire a populatiei din zonele afectate de iarna severa, misiunile…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis COD PORTOCALIU de temperaturi extrem de scazute pentru judetele Regiunii Nord-Est. De altfel, avertizarea vizeaza in totalitate Moldova si Muntenia, plus judetele transilvane Harghita, Covasna si Brasov, in timp ce pentru restul Transilvaniei s-a…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari de COD GALBEN de ninsori abundente, local viscolite și depunere de strat consistent de zapada. Prima, valabila de astazi 13 februarie, incepand cu ora 22.00 pana maine, 14 februarie, ora 11.00 vizeaza 12 județe: Caraș-Severin, Mehedinți,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari cod galben de vant puternic pentru județele din Transilvania. Atenționarile sunt valabile pana la ora 19:00 iar meteorologii se așteapta la rafale ce pot depași 90 km/h. Mai multe județe din Transilvania se afla sub avertizare cod galben…

- Numarul total de cazuri de rujeola raportate in Romania de la debutul epidemiei si pana vineri a ajuns la 10.559, 50 fiind inregistrate in ultima saptamana, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului de Sanatate Publica (INSP). "Numarul…

- Potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in ultima saptamana (22 – 26 ianuarie) , in Romania au fost raportate inca 50 de cazuri noi, confirmate in 13 judete si in municipiul Bucuresti. In perioada menționata, in județul Brașov au fost raportate…

- Traficul rutier se desfasoara dificil sambata dimineata, in conditii de ceata densa, pe mai multe drumuri din judetele Brasov, Covasna si Harghita, noteaza news.ro. Fenomenul impune prudenta din partea celor aflati la volan, dar si a celorlalte categorii de participanti la traficul rutier. Polițiștii…

- Fenomenul impune din partea celor aflati la volan, dar si a celorlalte categorii de participanti la traficul rutier, o conduita preventiva pe toata durata deplasarii pe drumurile publice. Este necesar sa se ruleze cu viteza redusa, adaptata permanent conditiilor de drum, iar fiecare manevra in trafic…

- In decembrie 2017, au beneficiat de acest ajutor social 220.207 de persoane. Cei mai multi beneficiari erau inregistrati in judetele Dolj - 13.694 persoane, Buzau - 11.062 persoane, Bacau - 10.780, Galati - 10.031 si Teleorman - 9.986 de persoane. La finele lunii decembrie 2017, erau suspendati…

- Anunțul a fost facut, in urma cu puțin timp, de ministrul Educației, Liviu Pop. Ministrul Pop a spus ca orele pierdute vor fi recuperate. "Se vor recupera cursurile in toate aceste unitați școlare. (...) Totul este sub control. Colegii sunt conectați la ce se intampla acolo", a declarat ministrul…

- Abonați fara electricitate, masini blocate si copaci cazuti, in urma ninsorii. De asemenea, in Alba, Arges, Bacau, Braila si Hunedoara, mai multe tiruri au ramas blocate pe diferite drumuri national. In unele judete drumurile sunt impracticabile din cauza copacilor cazuti pe carosabil , iar in judetul…

- Mai multe TIR-uri nu au mai putut inainta, miercuri seara, pe DN 1, in zona Posada, si pe DN 1A, in zona Maneciu, din cauza zapezii de pe drum. Trei drumuri judetene din judetul Caras-Severin au fost inchise, iar trei localitati au ramas fara curent electric, miercuri seara, din cauza ninsorii si a…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o atentionare cod galben de inundatii, valabila pana la miezul noptii in doua bazine hidrografice. Conform prognozei hidrologilor, pana la ora 00:00, ca urmare a precipitatiilor lichide inregistrate, a celor…

- Cod galben de inundatii in vestul tarii! Hidrologii au emis o antetionare in acest sens, valabila pentru judetele Timis si Caras-Severin. Vizate sunt raurile din bazinele: Bega – bazin superior, Timis – afluentii aferenti sectorului aval S.H. Caransebes – amonte S.H. Lugoj, din judetele: Caras Severin…

- E-Distributie Muntenia va intrerupe temporar, miercuri, alimentarea cu energie electrica in unele zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, in vederea efectuarii lucrarilor planificate de revizie si reparatie.

- Aproape jumatate din judetele tarii se afla, pana miercuri seara, sub atentionare cod galben de vreme rea – vant puternic, ploi, ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada consistent la munte, dar si polei in zonele joase. Avertizarea emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) vizeaza…

- Județele fruntașe la capitolul beneficiari de ajutor social sunt județele Dolj, Buzau și Bacau. In Dolj, 13.373 persoane figurau la ANPIS ca beneficiari de ajutor social, 11.059 persoane in Buzau, 11.029 in Bacau, 10.196 in Galați si 9.967 de persoane in Teleorman. Suma totala platita in noiembrie…

- Meteorologii au emis, marti dimineata, mai multe atentionari cod galben de ceata pentru 16 judete, fenomenul determinand scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Pe autostrada A1 Sibiu – Deva traficul rutier se desfasoara ingreunat din cauza cetii dense. …

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 23:00, in mai multe localitati din judetele Brasov, Harghita si Covasna va persista ceata, fenomen care va determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting)…

- Consiliul Judetean Covasna, reunit vineri in sedinta extraordinara, a aprobat programul provizoriu de investitii pe anul 2018, la sectiunea dezvoltare, si utilizarea unui excedent bugetar in valoare de 351.000 de lei pentru finantarea acestora, pe lista fiind incluse, printre altele, doua drumuri ce…

- Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie fac 68 de perchezitii, unele la institutii publice, in Bucuresti si in judetele Mures si Bistrita-Nasaud, intr-un dosar privind omologarea si emiterea de carti de indentitate pentru masini second hand aduse din strainatate. In acest dosar sunt vizati si functionari…

- Peste 10.000 de cetateni au fost direct informati in acesti ani, prin proiectul finantat de catre Reprezentanta Comisiei Europene in Romania si de catre ADR Centru, referitor la fondurile europene disponibile, consultarile publice europene lansate, respectarea drepturilor cetatenilor, tarifele reduse…

- Politicienii, printre care presedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose, dar si liderul PSD Liviu Dragnea, au ales sa petreaca Sarbatorile de Iarna in stil traditional romanesc, in tara, alaturi de familie si de prieteni. Astfel, presedintele Klaus Iohannis și-a petrecut sarbatorile atat la Sibiu,…

- Meteorologii au prelungit pana la ora 14:00 codul galben de ceata si polei Foto: Arhiva / Cristiana Sabau. Meteorologii au prelungit pâna la ora 14:00 codul galben de ceata si polei, pentru 14 judete din Moldova, Transilvania si Dobrogea. În urmatoarele ore, în judetele…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, mai multe atentionari nowcasting de ceata densa pentru 20 de judete. Judetele vizate sunt: Buzau, Braila, Ilfov, Ialomita, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Alba, Sibiu, Covasna, Brasov, Mures, Cluj, Bistrita-Nasaud, Vrancea, Bacau,…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat miercuri, la o intalnire informala cu jurnalistii, ca isi va petrece sarbatorile atat la Sibiu, cat si la Bucuresti. Premierul Mihai Tudose va merge acasa, la Braila, pentru a-si petrece Craciunul. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat…

- O fabrica romaneasca cu o tradiție de 128 de ani in țara noastra a intrat in faliment, dupa ce la inceputul acestei luni, instanța a acceptat solicitarile Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice și Enegie Romania in acest sens, anunta agrointel.ro. Este vorba despre fabrica de zahar Bod,…