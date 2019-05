Stiri pe aceeasi tema

- Vizita Papei in Romania inchide toate scolile din Capitala pe 31 mai. Joi, 30 mai, scolile de pe traseul Papei Francisc urmau sa fie inchise, dar s-a decis ca fiecare unitate din invatamant sa hotarasca, prin Consliile de Administratie, daca se fac cursuri sau...

- Unitatile de invatamant au posibilitatea de a analiza oportunitatea suspendarii orelor de curs si pentru joi cu aprobarea consiliilor de administratie, in contextul vizitei Sanctitatii Sale, Papa Francisc, a anuntat, marti, Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti. "Pentru organizarea in conditii…

- Toate școlile, gradinițele și liceele din Capitala vor fi inchise, vineri, 31 mai 2019, cu oacazia vizitei Papei Francisc in Romania. De asemenea, joi, 30 mai, cursurile vor fi suspendate parțial in unitațile de invațamant aflate in zona traseului principal al Suveranului Pontif. Decizia a fost luata…

- Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala pune la dispozitia contribuabililor, in sediile unitatilor fiscale teritoriale, calculatoare destinate auto-servirii pentru a facilita indeplinirea obligatiilor fiscale. Prin intermediul acestor calculatoare, contribuabilii…

- Toate unitatile de invatamant din municipiul Sibiu vor fi inchise timp de o saptamana, in perioada 6 – 10 mai potrivit digi24.ro.Decizia a fost luata in contextul in care Sibiul este gazda Summitului UE. Concret, in saptamana Summitului nicio școala și nicio gradinița din Sibiu nu va funcționa.…

- CIADO Romania in parteneriat cu Agenția Naționala Antidrog, Primaria Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București desfașoara in liceele și școlile din București in perioada aprilie-iunie, Conferințele antidrog denumite generic “Tinerii și propriile lor valori”. Conferințele…

