Vine iar CĂLDURA! Temperaturi de 30 de grade săptămâna viitoare Regimul termic pentru urmatoarele doua saptamâni (15 - 28 iulie) va fi unul oscilant, cu o încalzire semnificativa de la jumatatea primei saptamâni si temperaturi de 31 - 32 de grade Celsius, respectiv o usoara racire a vremii în timpul celei de-a doua saptamâni si fenomene de instabilitate atmosferica dupa data de 22 iulie, reiese din prognoza publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). În Transilvania, valorile termice vor creste de la o zi la alta pâna în data de 22 iulie, cu medii ale maximelor ce vor porni de la… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

