Vila unde s-a filmat The Godfather se vinde cu 135 de milioane de dolari. E superba!

- Romeo Vasile Chirita, un barbat de 38 de ani din Ramnicu Valcea, a fost extradat saptamana trecuta in Statele Unite ale Americii unde va fi judecat pentru infractiuni informatice. Barbatul a fost prins de politistii valceni in urma cu o luna, dupa ce a fost dat in urmarire internationala si un tribunal…

- Potrivit autoritatilor, este vorba de 28.088 de conturi, care apartin unor iranieni din Statele Unite ale Americii.Ancheta ii vizeaza pe cei care ameninta "securitatea economica si financiara a Republicii Turce", a precizat CNN Turk, citat de Agepres. Echipe ale politiei turce…

- Procuratura din Turcia a dispus incarcerarea a 417 suspecti in cadrul unei anchete pentru spalare de bani in legatura cu transferul a circa 2,5 miliarde de lire turcesti (419 milioane dolari) in conturi din strainatate, a anuntat marti CNN Turk preluat de Reuters. Potrivit autoritatilor,…

- Revista Time va fi cumparata de Benioff la doar opt luni dupa ce a fost achiziționata de grupul media Meredith Corporations. Co-fondatorul Salesforce.com, Marc Benioff, și soția sa vor cumpara Time pentru 190 milioane de dolari, scriu cei de la BBC, potrivit hotnews.ro.

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) si Fundatia Laufer lanseaza official programul Smart Start USA, prin care IMM-urile din Romania vor putea avea acces pe piata Statelor Unite ale Americii, luna viitoare.

- Locuinta din cartierul Tribeca (Manhattan) are 1.200 de metri patrati, patru dormitoare si patru bai si priveliste catre raul Hudson. Streep si sotul ei, Don Gummer, sculptor cunoscut pentru creatiile abstracte de mari dimensiuni, au cumparat apartamentul in 2006 pentru 10,3 milioane de dolari. Anul…

- Lumea ar fi aratat cu totul diferit daca Rusia ar fi pastrat in posesie Alaska. Majoritatea americanilor considera ca Alaska a facut mereu parte din Statele Unite ale Americii, dar vastul teritoriu nu a fost nici macar un stat pana in 3 ianuarie...

- Misiune imposibila: Declinul a dominat sfarsitul saptamanii trecute la capitolul incasari si a primit numai cuvinte de lauda de la critici. Numai in nordul Americii, blockbusterul a strans 61,5 milioane de dolari din vanzarea biletelor. Peste oceane, a acumulat alte 92 de milioane de dolari, iar la…