- Accident grav la ieșirea din Baia Mare spre Groși. Un autoturism s-a rasturnat pe plafon in șanțul de pe marginea carosabilului. Din primele informații ar fi vorba despre mai multe victime, printre care o femeie insarcinata și copii. La locul accidentului s-au deplasat mai multe echipaje ale Ambulanței…

- Accident rutier in Baia Mare, strada 8 Martie, impact frontal 2 autoturisme, 3 victime dintre care 1 este transportata de urgența la UPU SJU-rg., celelalte 2 au refuzat. Au intervenit echipaje TIM, EPA si SAJ. Source

- UPDATE – Florina Metes, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures: “La ora 9.15, un satmarean de 32 de ani, care conducea un autoturism pe bulevardul Independentei din Baia Mare, nu a pastrat distanta de siguranta si a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar in fata sa. In urma impactului,…

- Un accident rutier s-a petrecut cu putin timp in urma, pe bd. Independentei din Baia Mare. Potrivit informatiilor primite de la ISU Maramures, in evenimentul rutier au fost implicate trei masini, rezultand trei victime, neincarcerate. SAJ si SMURD au transportat trei persoane la spital. Vom reveni cu…

- Miercuri, la Moreni, s-au disputat primele partide ale turneului final al campionatului junioarelor III. De asemenea, la Buzau, au inceput meciurile din grupele turneul final la masculin, tot juniori III. Din fericire, prima zi a adus victoria pentru cele doua reprezentante ale Maramureșului calificate…

- Accident rutier s-a produs, sambata, pe șoseaua de centura a municipiului Buzau, la ieșire spre Ploiești. Cinci persoane au fost ranite, dintre care trei au fost transportate la spiral, dupa coliziunea dintre doua autovehicule. Șoferul unui automobil inmatriculat in judetul Braila, in varsta de 21…

- O noua schema de inșelaciune a fost aplicata la Ploiești. Escrocul, cunoscut pentru modul sau de operare, ar fi facut victime in mai multe zone ale țarii și era deja cercetat pentru fapte de același fel. Cea mai recenta isprava a sa a lasat o batrana din Prahova fara 800 de lei. Femeia s-a lasat convinsa…