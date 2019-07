Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul și Hermannstadt se infrunta in etapa a treia din Liga 1. Oaspeții au contestat arbitrajul lui Radu Petrescu, punctul culminant fiind atins in minutul 58, la scorul de 1-0 pentru constanțeni, la un duel intre Petrișor Petrescu și olandezul Bradley De Nooijer. Fotbalistul sibienilor a driblat…

- Gica Hagi a transferat pe bani buni in aceasta vara si mai poate ceda un jucator, cu o cota buna de piata. Cel vizat de o mutare este Virgil Ghita (21 de ani), fundas central, care ar fi pe lista de achizitii a Universitatii Craiova, informeaza MEDIAFAX.Citește și: Bogdan Licu, REACȚIE INCENDIARA…

- Sorin Carțu, președintele lui CS U Craiova, a confirmat ca se lucreaza la noi achiziții, in toate compartimentele: „O sa va mai prezentam cațiva jucatori noi”, a spus acesta, in cadrul unei conferințe de presa. Sursele Gazetei susțin ca CS U s-ar afla in discuții avansate cu Viitorul lui Gica Hagi pentru…

- CFR CLUJ VIITORUL LIVE STREAM VIDEO ONLINE SUPERCUPA ROMANIEI 2019. Sebastian Coltescu va arbitra CFR CLUJ - VIITORUL, contand pentru SUPERCUPA ROMANIEI 2019. Acesta va fi ajutat de asistentii Ovidiu Artene si Daniel Mitruti. Cel de-al patrulea oficial al partidei a fost desemnat George Gaman. DIGI…

- ​România debuteaza la Euro 2019 Under 21 împotriva Croației, o reprezentativa care a dat în ultimii ani mulți jucatori de mare valoare. Disputa de la Serravale (San Marino) va fi în direct pe TVR1 și LiveText pe HotNews.ro de la ora 19:30.Echipe: România: Radu…

- FC Viitorul se lupta cu CSU Craiova pentru locul trei in clasamentul Ligii 1, care asigura calificarea in preliminariile Europa League, dar echipa de pe litoral a avut pe parcursul acestui campionat si un moment delicat, in care nu a castigat opt meciuri la rand, iar in sapte partide consecutive nu…

- Gica Hagi e pregatit sa plece in orice moment de la Viitorul pentru a-si realiza visul la o echipa importanta din Europa. Patronul si antrenorul clubului sustine ca s-a gandit deja si la profilul inlocuitorului sau pe banca echipei din Ovidiu.Fostul decar al nationalei a vorbit din nou despre…

- CSU Craiova s-a impus in fața lui Sepsi Sf. Gheorghe, scor 1-0. Corneliu Papura a oferit un interviu spumos la final. „S-a vazut ca am avut un meci destul de important inainte, cu uzura fizica și psihica. Pe final au cam cedat inițiativa. Cat am putut din punct de vedere fizic, ne-am dominat clar adversarii,…