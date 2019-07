VIDEOREPORTAJ Pe frontul de la granița Europei: "Dacă Ucraina pică, armele Rusiei ajung la frontiera UE și NATO" Cu doua zile inainte sa ajungem in estul Ucrainei, doi militari au fost uciși intr-un atac cu rachete. La cateva ore distanța, inca un militar a fost ucis. In ziua in care am ajuns pe front, la Svitlodarsk, patru bombardamente au zguduit pozițiile ucrainene și un militar a fost ranit și dus de urgența la spital. Așa arata aproape fiecare zi pe linia de contact intre forțele ucrainene și forțele susținute de Rusia. Aproape 1.000 de bombardamente doar in acest an, cu toate ca, oficial, in zona Donbas e activ un armistițiu. Oficialii ucraineni, dar mai ales militarii de pe front, nu se feresc sa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

