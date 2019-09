VIDEO VIRAL ”Bunicuța” lui Mircea Bravo, implicată într-o campanie a poliției Inspectoratul de Poliție Județean Cluj demareaza campania ,,TRAVERSEAZA REGULAMENTAR!", in scopul reducerii accidentelor de circulație și salvarii de vieți. Pentru a transmite un mesaj care sa ajunga cat mai repede și sa prinda la public, in special la cel tanar, polițiștii au realizat un material video cu tanti Lenuța din Chinteni, ”bunicuța” devenita virala pe internet in urma materialelor video facute in colaborare cu vloggerul Mircea Bravo. ”Indisciplina pietonilor continua sa fie una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere in interiorul localitaților, astfel incat, prin… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

