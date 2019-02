Stiri pe aceeasi tema

- Inca un roman a fost sancționat in Italia pe baza noului cod rutier. Barbatul este proprietarul unei mașini inmatriculata la Braila, rezident in Peninsula de mai mult timp, transmite Sergiu Balaban, corespondent Digi24 in Italia.Braileanul a fost oprit de Carabinieri marți și, fiind rezident…

- Mașina romanului a fost confiscata de carabinieri pe motiv ca avea numere romanești. Infuriat peste masura, barbatul a cedat nervos. Decat sa ajunga pe mana unor straini, a preferat sa o distruga. Barbatul a fost oprit in trafic de autoritațile italiene. Conform legii, toate masinile cu numere…

- Un roman care locuiește in Italia a transmis Live pe Facebook momentul in acre și-a distrus mașina cu un levier, dupa ce autovehiculul fusese confiscat de carabinieri pentru ca avea numere romanești.

- Justin Timberlake și-a aniversat ziua de naștere. Aflat in mașina cu soția sa, Jessica Biel, acesta și-a surprins partenera dormind, astfel ca și-a cantat singur "La mulți ani". In data de 31 ianuarie, Justin Timberlake și-a aniversat ziua de naștere. Cantarețul a implinit 38 de ani. Pe contul sau de…

- O femeie care era pe punctul de a trece granița in Romania, dinspre Serbia, a ramas fara autoturismul sau in valoare de 25.000 de euro. Polițiștii de frontiera au fost nevoiți sa confiște mașina, intrucat aceasta era furata. Alerta a fost introdusa de autoritațile din Italia, anul trecut, in data de…

- Un șofer roman a povestit cum a fost martorul unui teribil accident și i-a salvat pe doi pasageri dintr-o alta mașina, care erau grav raniți. Accidentul s-a intamplat pe o autostrada din Italia, in urma cu o saptamana și a fost surprins pe camera de luat vederi pe care acesta o avea montata pe tir,…

- Un accident grav a fost transmis Live, pe Facebook, de un tanar teribilist. Mașina in care se afla a intrat intr-un cap de pod, dupa ce a fost condusa cu 220 km/h. „Doi tineri s-au dat cu masina peste cap la o viteza de 220 km/h. Accidentul a avut loc la ora 21.00, in Mures, […]