​VIDEO Slovacia: Mii de persoane au iesit in strada in semn de solidaritate cu jurnalistul asasinat

- Peste zece mii de oameni au iesit, vineri, pe strazile din Bratislava in semn de protest fata de uciderea jurnalistului slovac de investigatie Jan Kuciak, cerand autoritatilor sa ia masuri dure impotriva celor care au comis asasinatul, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Mii de persoane au iesit vineri in strada, la Bratislava, pentru a protesta fata de asasinarea jurnalistului slovac de interstigatie, Jan Kuciak, intr-un val de solidaritate care a luat proportii internationale, informeaza BBC.

- Mii de persoane au iesit vineri in strada, la Bratislava, pentru a protesta fata de asasinarea jurnalistului slovac de investigatie Jan Kuciak, intr-un val de solidaritate care a luat proportii internationale, transmite agentia EFE. Aproximativ zece mii de persoane s-au strans in Piata Libertatii,…

- Aceasta operatiuni a avut loc "evident in legatura cu acest caz (al asasinarii lui Jan Kuciak) si cu persoane numite in mai multe randuri de presa, inclusiv in ultimul articol al lui Jan Kuciak. Da, putem numi asta pista italiana", a declatrat seful politiei Tibor Gaspar. "Piese in vederea condamnarii…

- Potrivit presei slovace, ar fi vorba de omul de afaceri italian Antonino Vadala și mai mulți membri ai familiei sale, despre care Jan Kuciak scria ca ar avea legaturi cu mafia calabreza 'Ndrangheta și legaturi cu anturajul premierului Robert Fico, scrie Hotnews. Numele afaceristului apare…

- Agenția Naționala Penala din Slovacia l-a reținut pe omul de afaceri italian Antonino Vadala, banuit de legaturi cu clanul mafiotic Ndrangheta și care apare in investigația jurnalistului asasinat Jan Kuciak, scrie digi24.ro.

- Comisia Europeana le-a scris joi autoritatilor slovace, pentru a cere 'informatii' cu privire la suspiciunile de deturnare a unor fonduri europene in aceasta tara, dezvaluite de jurnalistul slovac Jan Kuciak, asasinat recent, anunta un purtator de cuvant al institutiei europene, informeaza AFP.…

- Madaric, membru al conducerii partidului Smer al premierului Robert Fico, a declarat intr-o conferinta de presa televizata: "Pur si simplu, nu pot accepta ca ministru al culturii uciderea unui jurnalist in timpul mandatului meu". Alti doi oficiali slovaci, mentionati in ultima ancheta a…

- Alti doi oficiali slovaci, mentionati in ultima ancheta a lui Kuciak, au anuntat ca se retrag din functii pe durata anchetei asasinatului. Viliam Jasan, secretar al consiliului de securitate nationala, si Maria Troskova, asistenta a prim-ministrului, au negat orice legatura cu uciderea lui Kuciak.…

- Ministrul Culturii din Slovacia a demisionat, dupa asasinarea jurnalistului Jan Kuciak. Ministrul slovac al Culturii, Marek Madaric, a demisionat miercuri, 28 februarie, ca reactie la asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, informeaza Agerpres . Madaric, membru al conducerii partidului…

- Ministrul slovac al culturii, Marek Madaric, a demisionat miercuri, ca reactie la asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, informeaza Reuters. Madaric, membru al conducerii partidului Smer al premierului Robert Fico, a declarat intr-o conferinta de presa televizata: "Pur si simplu, nu pot…

- Ministrul Culturii din Slovacia, Marek Madaric, un aliat al premierului Robert Fico, si-a anuntat demisia din functie. Acesta a declarat ca nu isi poate imagina sa-si exercite in continuare munca dupa omorul jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a logodnicei sale, Martina Kusnirova, informeaza…

- Ministrul slovac al Culturii si-a anuntat demisia in urma asasinarii unui jurnalist de investigatie si a partenerei acestuia, scrie The Associated Press. Marek Madaric, membru al Partidului Smer-Democratie Sociala al premierului Robert Fico, a declarat ca este o decizie personala.”Ca ministru…

- Ministrul Culturii de la Bratislava și-a depus demisia din funcție, miercuri, declarand ca nu iși poate imagina sa mai continue la șefia instituției pe fondul unui asemenea eveniment tragic – asasinarea jurnalistului de investigație Jan Kuciak și a logodnicei sale, Martina

- Jurnalistul slovac Jan Kuciak, care a fost gasit asasinat, era pe punctul de a publica un articol despre coruptia la nivel inalt care implica mafia italiana si politicieni din acest mic stat din zona euro, a...

- Jurnalistul slovac Jan Kuciak, care a fost gasit asasinat, era pe punctul de a publica un articol despre coruptia la nivel inalt care implica mafia italiana si politicieni din acest mic stat din zona euro, a informat in noaptea de marti spre miercuri site-ul de stiri pentru care acesta

- Jurnalistul slovac Jan Kuciak, care a fost gasit asasinat, era pe punctul de a publica un articol despre coruptia la nivel inalt care implica mafia italiana si politicieni din acest mic stat din zona euro, a informat in noaptea de marti spre miercuri site-ul de stiri pentru care acesta lucra, relateaza…

- Robert Fico, premierul Slovaciei, a anuntat ca guvernul de la Bratislava ofera o recompensa de un milion de euro pentru informatii privind uciderea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a prietenei acestuia . Jan Kuciak, in varsta de 27 de ani, si prietena lui au fost descoperiti, duminica, morti…

- Premierul slovac Robert Fico a anuntat, marti, ca guvernul de la Bratislava ofera o recompensa în valoare de un milion de euro pentru oricine poate oferi informatii despre uciderea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a prietenei acestuia, relateaza site-ul BBC

- Un ziarist de investigatie slovac, gasit impuscat alaturi de iubita sa duminica, a fost probabil ucis din cauza anchetei sale privind cazuri de coruptie, a declarat luni politia, relateaza Reuters.Jan Kuciak, 27 de ani, care lucra de trei ani pentru publicatia online Aktuality.sk, parte a…

- Cazul tanarului jurnalist de investigatie Jan Kuciak, care a fost gasit impuscat mortal in locuinta sa, alaturi de iubita lui, Martina Kusnirova, continua sa starneasca reactii puternice in Slovacia, mai ales in contextul in care politia suspecteaza ca dubla crima are legatura cu subiectele pe care…

- Presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker a denuntat, la Belgrad, „actul las” al asasinarii in Slovacia a jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a partenerei sale Martina Kusnirova, scrie digi24.ro.

- Presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker a denuntat, la Belgrad, "actul las" al asasinarii in Slovacia a jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a partenerei sale Martina Kusnirova, scrie AFP, citat de News.ro.

- Un jurnalistul de investigații si partenera sa au fost uciși, fiind impuscati cu mai multe focuri de arma. Crima a avut loc in acest week-end intr-o localitate aflata la mai puțin de 100 km de Bratislava. Jan Kuciak era un jurnalist de investigatii, de doar 27 de ani, si lucra pentru publicația online…

- Jan Kuciak, 27 de ani, care lucra de trei ani pentru publicatia online Aktuality.sk, parte a grupului media germano-elvetian Ringier Axel Springer, ancheta cazuri de fraude fiscale in randul oamenilor de afaceri avand conexiuni cu partidul de guvernamant de la Bratislava si cu alti politicieni. Kuciak…

- O ancheta cu privire la asasinarea unui jurnalist de investigatie a fost deschisa luni de politia slovaca. Jurnalistul al carui cadavru a fost gasit in locuinta urmarea cazuri importante de frauda fiscala in Slovacia, scrie AFP, citat de News.ro . Mobilul asasinarii lui Jan Kuciak, in varsta de 27 de…

- Un ziarist de investigatie slovac, gasit impuscat alaturi de iubita sa duminica, a fost probabil ucis din cauza anchetei sale privind cazuri de coruptie, a declarat luni politia, relateaza Reuters. Jan Kuciak, 27 de ani, care lucra de trei ani pentru publicatia online Aktuality.sk, parte…

- Un ziarist de investigatie slovac care ancheta cazuri de fraude fiscale in randul oamenilor de afaceri avand conexiuni cu partidul de guvernamant de la Bratislava a fost impuscat mortal la el acasa in weekend, a informat luni publicatia Dennik N, citand Ministerul de Interne slovac, potrivit Reuters.…

- Un jurnalist slovac de investigație și iubita lui au fost uciși in propria locuința din Velka Maca, aflat in apropiere de Bratislava. Poliția susține ca incidentul ar putea avea legatura cu subiectele investigate de jurnalist. Acesta scria despre tot felul de cazuri de evaziune fiscala privind anumite…

- Un jurnalist de investigații slovac a fost ucis in locuința sa. Trupul lui Jan Kuciak și cel al iubitei sale au fost gasite fara suflare duminica seara, iar Ministerul de Interne sin Slovacia a confirmat identitatea sa, luni dimineața. Kuciak, in varsta de 27 de ani, a absolvit de Jurnalism…

- Un jurnalist de investigatie slovac, care scria despre cazuri de evaziune fiscala in randul unor persoane apropiate puterii, si iubita sa au fost impuscati mortal in locuinta lor din orasul Velka Maca, situat la aproximativ 65 de kilometri est de Bratislava. Potrivit politiei, este posibil ca atacul…

- Un jurnalist de investigatii a fost impuscat mortal in locuinta sa din orasul slovac Velka Maca, in urma unui atac despre care se crede ca are legatura cu anchetele sale privind evaziunea fiscala, informeaza site-ul cotidianului The Washington Post.

- Un ziarist de investigatie slovac care ancheta cazuri de fraude fiscale in randul oamenilor de afaceri avand conexiuni cu partidul de guvernamant de la Bratislava a fost impuscat mortal la el acasa in weekend, a informat luni publicatia Dennik N, citand Ministerul de Interne slovac, potrivit Reuters,…

- Un jurnalist de 27 de ani și logodnica sa au fost împușcați mortal zilele trecute în casa lor de lânga Bratislava. Jan Kuciak primise în mai multe rânduri amenințari în urma anchetelor sale.

