- Premierul Viorica Dancila era așteptata cu proteste în fața Casei de Cultura din Cluj-Napoca, unde urma sa participe la o întâlnire cu primarii și consilierii PSD Cluj. Organizatorii au schimbat, însa, locația întâlnirii, transmite Mediafax.Peste o suta de persoane…

- Mitingul PSD din Iași, fara cel mai puternic om in stat al partidului Este neclar daca premierul Viorica Dancila va lua parte la mitingul PSD din Iași. Mitingul incepe la ora 14:00, iar in momentul de fața șefa Guvernului este intr-un tur prin vestul Transilvaniei. Alba Iulia și Cluj-Napoca sunt cele…

- "Nu, nu merg la summit-ul de la Sibiu, pentru ca, asa cum stiti, este prezent doar presedintele. Am avut mai multe solicitari de la omologi de ai mei din diferite state membre ale Uniunii Europene, am declinat aceste reuniuni bilaterale, in care sa continuam dialogul inceput in diferite state membre…

- FOTO – Arhiva Premierul Viorica Dancila urmeaza sa efectueze joi, 9 mai 2019, o vizita la Cluj, potrivit unor surse politice. Se pare ca aceasta ar urma sa fie prezenta, in jurul orei 13:00, la Casa de Cultura a Studenților din Cluj-Napoca, iar de la ora 14:00, aceasta ar urma sa faca o vizita la Spitalul…

- La ora 13.00, Viorica Dancila ar trebui sa fie la Casa de Cultura a Studenților din Cluj-Napoca, iar la ora 14.00 la Spitalul de Oncologie din Cluj-Napoca. Premierul ar urma sa se întâlneasca apoi cu medicii la Universitatea de Medicica și Farmacie ”Iuliu Hațieganu”. Pe…

- Ziua Politiei Romane a fost marcata și in Alba Iulia printr-o serie de evenimente menite sa exprime recunostinta fata de cetatean, cel in slujba caruia se afla in permanenta politistul albaiulian. Astfel, in holul Casei de Cultura a Studentilor, au putut fi admirate 22 de carti de literatura romana,…

- Cu prilejul Zilei Poliției Romane, 72 de polițiști din Alba au fost avansați in grad. Festivitatea a avut loc luni, de la ora 11.00, la sala de spectacole a Casei de Cultura a Studentilor din Alba Iulia. Este vorba despre polițiști din tot județul Alba, de toate gradele. Primele atestari privind Poliția…

- ZIUA POLITIEI ROMANE 2019 CALENDARUL MANIFESTARILOR ORGANIZATE DE IPJ ALBA Expozitii, exercitii demonstrative, activitati de promovare a profesiei de politist dar si competitii sportive sunt cateva dintre activitatile organizate, in acest an, de Inspectoratul de Politie Judetean Alba, pentru sarbatorirea…