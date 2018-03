Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2000 de persoane au luat parte la spectacolul „Din suflet romanesc”, organizat de Primaria Buzau cu ocazia implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Unele dintre cele mai mari nume ale folclorului romanesc au urcat pe scena evenimentului gazduit in aceasta seara la Sala Sporturilor.…

- A inceput spectacolul „Din suflet romanesc”, un concert-maraton desfașurat la Sala Sporturilor „Romeo Iamandi” din municipiul Buzau. Frunțile au fost descrețite dupa un moment realizat exemplar de catre maestrul Grigore Leșe, care a invitat sala sa cante impreuna. Invitații au fost intampinați cu paine…

- Concert dedicat centenarului unirii Basarabiei cu Romania, la Buzau La Buzau este programat astazi un concert dedicat Unirii Basarabiei cu România acum 100 de ani si celebrarii prim-ministrului de la acea data, buzoianul Alexandru Marghiloman. Evenimentul are loc la ora 17:00, în…

- Intalnire extrem de emotionanta, astazi, la Primaria Buzau. Peste o suta de primari din Republica Moldova au sosit in vizita la Buzau si au fost intampinati de primarul Constantin Toma si viceprimarul Ionut Apostu. Oaspetii au fost primiti in sala Nicu Constantinescu si li s-a prezentat Declaratia de…

- Pe 17 martie la Sala Sporturilor din Buzau va avea loc un concert de muzica populara romaneasca intitulat "Din suflet romanesc", un duplex Buzau-Chisinau, la care sunt asteptati si primarii unionisti din Republica Moldova. Acțiunea vine dupa ce 23 de consilieri locali din cadrul Consiliului Local…

- Initiativa apartine primarului municipiului Buzau, Constantin Toma, care a precizat ca este vorba de o "unire simbolica, fara efecte juridice". "In anul sarbatoririi Centenarului Romaniei Mari, peste o suta de primari din Republica Moldova au declarat unirea cu Romania si, de aceea, este o…

- Consilierii municipali din Buzau au aprobat, joi, intr-o ședința extraordinara a Consiliului Local Municipal o declarație de unire cu Republica Moldova. Decizia a aparținut primarului municipiului Buzau, Constantin Toma, care a decis sa „proclame Unirea simbolica a Buzaului cu Republica Moldova in…

- „Un spectacol de muzica populara cum nu s-a mai vazut in Romania”. Așa a prezentat primarul Constantin Toma spectacolul folcloric „Din suflet romanesc”, care va avea loc sambata, 17 martie, de la ora 17,00, la Sala Sporturilor din Buzau. Evenimentul va reuni pe aceeași scena unele dintre cele mai mari…

- Ei spera sa fie semnat de toti consilierii, deoarece considera ei ca este un moment prielnic pentru unire. Mai jos redam postarea integrala de pe contul de Facebook a lui Marian Uscatu, politician in cadrul PMP Iasi. "Astazi, 14 martie, alaturi de colegii mei din conducerea Partidul Miscarea Populara…

- In anul sarbatoririi Centenarului Romaniei Mari, primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a convocat Consiliul Local Municipal in ședința de indata, pentru a declara unirea simbolica a Buzaului cu Republica Moldova. “Primarul Municipiului Buzau convoaca, in data de 15 martie 2018, ora 13.00, Consiliul…

- Curentul unionist cucerește din ce in ce mai mulți aleși de localitațile aflate de o parte și de cealalta a Prutului. Joi va fi randul autoritaților din municipiul Buzau sa declare unirea simbolica cu Basarabia, dupa ce peste o suta de comunitați din Moldova și cateva din Romania au infaptuit deja acest…

- Cei 100 de primari din Republica Moldova care au semnat declaratii de unire cu Romania au fost invitati la spectacolul folcloric "Din suflet romanesc", care va avea loc sambata, 17 martie, la Sala Sporturilor din Buzau, a anuntat marti, in cadrul unei conferinte de presa, primarul municipiului Buzau,…

- "(...) Cunoastem ca peste 100 de localitati au semnat Declaratia de unire cu Romania, lumea vrea asta. Noi nu ramanem surzi la solicitarile cetatenilor", a subliniat Mihai Ghimpu intr-o conferinta de presa la Chisinau. PL considera ca unirea Republicii Moldova cu Romania reprezinta "unica…

- Primaria municipiului ii invita pe buzoieni la un spectacol de muzica populara susținut de Orchestra „Lautarii” din Chisinau la Sala Sporturilor din Buzau. Concertul va avea loc pe data de 17 martie și are loc in contextul sarbatorii Centenarului Romaniei Mari. Spectacolul va aduce pe aceeași scena…

- Intebat cum vede mișcarea unionista din Republica Moldova și declarațiile pentru unire pe care le-au semnat aproximativ 70 de primari din spațiul moldav și daca este fezabil proiectul reunificarii celor doua maluri ale Prutului, Andi Cristea a spus: "Intr-o oarecare masura, este normal sa existe…

- Dupa succesul inregistrat cu Concertul de Craciun sustinut de orchestra Johann Strauss Ensemble din Viena, primarul municipiului Buzau Constantin Toma pregateste o noua surpriza. Este vorba despre spectacolul aniversar de muzica și dansuri populare ,,Din suflet romanesc”, care va fi sustinut de artisti…

- Primarii unionisti din Basarabia si Romania au participat sambatat la Iasi pentru a semna un memorandum pro-unire. Intalnirea a avut loc la Palatul Culturii. La invitatia lui Mihai Chirica, edilul de Iasi, majoritatea primarilor care au votat Declaratia de Unire in partea stanga a Prutului au fost prezenti…

- 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania Cercetatori în istoriografia contemporana din Republica Moldova si România se întâlnesc, în aceste zile, la Memorialul Sighet, pentru a marca 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Evenimentul a avut…

- Astazi, s-a constituit, la Iași, Liga Aleșilor Locali Unioniști. Din aceasta organizație, fac parte peste 100 de primari din Republica Moldova, care au semnat documentul de unire a Basarabiei cu Romania. Primarul localitații Cimișlia, din Reublica Moldova, Gheorghe Raileanu, a spus ca unirea reprezinta…

- Cum ar avolua economia țarii dupa Reunificare? Marimea pieței va determina un val de investiții private, tendința de a ocupa o piața libera pâna acum va aduce cel puțin extinderea firmelor prezente în România dincolo de Prut, investițiile care vor fi demarate în…

- Cincizeci de persoane din Intorsura Buzaului vor vizita Republica Moldova, in perioada 24-27 martie a.c., cu ocazia sarbatoririi Centenarului unirii Basarabiei cu Romania. In 27 martie 1918, Basarabia – așa cum fusese definita in cadrul administrației țariste in 1812 la Tratatul de la București – proclama…

- O declaratie de reunire a Romaniei cu Republica Moldova a fost semnata, miercuri, de conducerea Consiliului Judetean (CJ) Prahova si de consilierii judeteni, prin acest document cerandu-se Parlamentelor celor doua tari sa adopte o declaratie comuna privind reintregirea tarii si a neamului romanesc,…

- Partidul Mișcarea Populara Constanța, prin președintele Claudiu-Iorga Palaz, propune CJ Constanța un proiect de hotarare privind susținerea Declarației de Unire cu Republica Moldova, in vederea aprobarii in ședința solemna de consiliu, ce va avea loc pe data de 27 martie, cand se implinesc 100 de ani…

- Primaria municipiului Buzau anunța organizarea unei licitații publice pentru spectacolul ,,Din suflet romanesc”, programat pentru data de 17 martie, in incinta Salii Sporturilor ,,Romeo Iamandi” din municipiu. Valoare estimata a achiziției este de 380.800 lei. Ofertele vor fi depuse la sediul Primariei…

- Republica Moldova poate conta oricand pe ajutorul Romaniei, care este gata sa acorde tot sprijinul necesar pentru realizarea reformelor la Chisinau.Declaratia a fost facuta de europarlamentarul roman Andi Cristea si senatorul de la Bucuresti, Titus Corlatean.

- Fostul președinte Traian Basescu le solicita liderilor din coaliția de guvernare sa schimbe tema zilei și sa se uite in Republica Moldova, acolo unde 76 de localitați au cerut deja unirea cu Romania.Citește și: Frans Timmermans confirma: fondurile europene vor fi acordate in conformitate cu…

- 76 de localitați din Republica Moldova au semnat Declarația simbol de Unire cu Romania. „Si in timp ce in stanga Prutului a inceput batalia pentru UNIRE, in Patria Mama se desfasoara o acerba si penibila batalie pentru putere intre oameni de la varful institutiilor de forta ale statului". Declarația…

- Consilierii judeteni din Buzau vor participa la o sedinta comuna cu omologii lor din consiliul raional Soroca, in contextul implinirii a o suta de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Alesii au votat deja un proiect de demarare a unei campanii de ajutorare a romanilor de peste Prut. Astfel, odata…

- Consolidarea cooperarii bilaterale, inclusiv in plan investitional, si sprijinul ferm al Romaniei pentru parcursul pro-european al Republicii Moldova - teme ale intrevederii premierului Viorica Dancila cu presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu Premierul Viorica Dancila a transmis…

- În anul centenarului Unirii, autoritațile din UTA Gagauza au declarat anul 2018 „an al ocupației Basarabiei de catre România”. O decizie în acest sens a fost luata la adunarea autoritaților locale și regionale din Gagauzia, cu participarea veteranilor și reprezentanților…

- Partidul Miscarea Populara Constanta solicita convocarea Consiliului Judetean Constanta in data de 27.03.2018, in cadrul unei sedinte solemne, pentru a sarbatori, in mod oficial, implinirea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. PMP Constanta considera ca este necesar sa afirme, cu acest prilej,…

- La granița Romaniei cu Moldova, acolo unde raul prut se varsa in Dunare, curentii sunt atat de puternici, incat se vede cu ochiul liber cum apa "mananca" malul romanesc. Un studiu efectuat de o firma din Iasi la comanda Apelor Romane a relevat faptul ca eroziunea foarte activa duce la pierderea teritoriului…

- Tot mai multe localitați din Republica Moldova se infrațesc, in ultima perioada, cu localitați din Romania. Insa se pare ca, aceasta tendința de infrațire, nu are loc doar intre localitațile de pe ambele maluri ale Prutului, ci și intre „zeci de primarii" din republica și cele din Federația Rusa. O…

- Republica Moldova si Romania ar putea crea un batalion mixt pentru situații de urgența, despre aceasta a anuțat miniștrii Apararii de pe ambele maluri ale Prutului, Mihai Fifor și Eugen Sturza.

- Europarlamentarul roman Marian Jean Marinescu considera ca cea mai usoara cale de integrare europeana a Republicii Moldova este prin Unirea cu Romania. In opinia sa, in Anul Centenarului este timpul potrivit ca Bucurestiul sa elaboreze un proiect de tara care ar viza Unirea celor doua maluri ale Prutului.

- Ex-presedintele Romaniei Traian Basescu este convins ca niciun partid politic de la Bucuresti nu este impotriva Unirii cu Republica Moldova, iar acest fapt ar urma sa fie demonstrat in scurt timp, atunci cand in Parlamentul roman va fi inaintat un proiect de declaratie ce vizeaza denuntarea Pactului…

- .Partidul Național Liberal desfașoara, la aceasta ora, in Palatul Parlamentului, o ședința a Biroului Politic Național, la care au fost invitați deputații și senatorii partidului. Ordinea de zi este urmatoarea: Stabilirea strategiei politice a PNL pentru anul 2018 Prioritațile legislative…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, sustine ca declaratia adoptata de Duma de Stat ca reactie la legea anti-propaganda din R. Moldova demonstreaza ca Federatia Rusa are „un moment de slabiciune”. In opinia acestuia, propaganda rusa ramane „singurul obstacol in calea unirii R.Moldova…

- „Pe drept, Romania are dreptul sa puna problema ca acesta (Basarabia) e teritoriu romanesc. Fiindca nu poate 2/3 din teritoriul Moldovei si 2/3 dintre cetatenii Principatului Moldovei sa duca si sa formeze un stat Romania, iar 1/3 sa se impotriveasca. Majoritatea intotdeauna decide in problemele aceasta”,…

- Ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionita, a adresat luni un indemn la apropiere a romanilor de pe ambele maluri ale Prutului, cu ocazia Zilei Culturii Nationale, marcata in Republica Moldova si Romania de ziua de nastere a marelui poet Mihai Eminescu, subliniind ca limba romana ‘are…

- Asociatia Judeteana de Sah Iasi in parteneriat cu Asociatia "Tineretul Ortodox Roman" si Asociatia "Culturaled" din Iasi va organiza de vineri, 19 ianuarie pana duminica, 21 ianuarie un concurs de sah pentru jucatori legitimati la Centrul de evenimente "Agora". Astfel, la Cupa adresata seniorilor sunt…

- Unirea Principatelor Romane din 1859 va fi sarbatorita de unionistii din Romania si Republica Moldova la Iasi, pe 24 ianuarie. Alianta pentru Centenar, care reuneste peste o suta de organizatii, ii indeamna pe unionisti sa marcheze impreuna sarbatoarea Micii Uniri, scrie Info Prut. In…

- Autoritațile de frontiera din Vama Albița, cea mai mare de pe granița terestra a Romaniei, se confrunta cu o aglomerație ieșita din comun in aceste zile. Traficul de persoane pe sensul de intrare in țara aproape s-a dublat fața de o perioada normala a anului, avand in vedere ca mulți moldoveni din stanga…

- Un drapel tricolor cu o lungime record de 100 de metri a legat de Revelion cele doua maluri ale Prutului, marcand intrarea in Anul Centenar al Marii Uniri din 1918, arata Platforma unionista „Acțiunea 2012”, care a transmis imagini de la eveniment. Oameni din Romania și Republica Moldova au participat…

- Un tricolor romanesc, cu o lungime de 100 de metri, a fost intins duminica de la un mal la altul al Prutului de-a lungul unui pod feroviar,in prezent dezafectat, care face legatura intre localitatea vasluiana Falciu si orasul Cantemir din Republica Moldova, dand start astfel seriei de manifestatii…

- Peste 500 de persoane de pe ambele maluri ale Prutului s-au adunat astazi, la Falciu, pentru a cere unirea Romaniei cu Basarabia. Daca majoritatea tinerilor au ales sa mearga in cluburi pentru a sarbatori trecerea dintre ani, unioniștii din Ploiești, București, Cluj-Napoca, Barlad, Vaslui, Iași, Chișinau…

- „Daruieste un zambet!" este o actiune a Rotary International Districtul 2241 Romania – Republica Moldova si se afla la cea de-a X-a editie in Iasi. De altfel, Rotary Club Iasi 2000 si Asociatia Internationala a Politistilor Regiunea 1 Iasi s-au alaturat ca parteneri Scolii Gimnaziale Ion Creanga din…

- Indragita orchestra Johann Strauss Ensemble ajunge anul acesta si in Buzau. Marti, 19 decembrie, de la ora 19, in Sala Sporturilor "Romeo Iamandi" din oras, vor rasuna cele mai frumoase ritmuri ale Craciunului autentic vienez. Concertul are loc la initiativa Primariei Municipiului Buzau. Sala Sporturilor…

- Istoricul moldovean Gheorghe Postica a descoperit la Orhei, in Republica Moldova, un tun de pe vremea lui Stefan cel Mare. Acesta urma sa fie expus la Suceava, Iași, București, și Alba Iulia, insa nu poate fi adus in țara deoarece legislația din Romania interzice importul de armament din spațiul extracomunitar

- Retailerul de moda PPT Preturi Pentru Tine, lansat in 2006 de patru antreprenori locali, are circa 180 de magazine in Romania, Republica Moldova si Bulgaria si face pasi pentru extinderea regionala.