Stiri pe aceeasi tema

- Pericol alimentar la un magazin din Piața 700 din Timișoara. Acolo inspectorii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor au gasit o cantitate semnificativa de pește expirat, dar și pește viu ce era ținut in condiții mizere. ”Situații inacceptabile și masuri in consecința! Un…

- ​Lasat fara ministru al Justiției în Guvernul Dancila, Calin Popescu Tariceanu spune doar ca portofoliul era al celor de la PSD și-l lauda pe Tudorel Toader pentru „gesturile curajoase” pe care le-a facut. „​Este în dreptul celor de la PSD sa decida cine sunt miniștrii…

- Liderul PSD Liviu Dragnea, atac dur la adresa președintelui Iohannis, pe subiectul completelor speciale pentru cazuri de corupție ale ICCJ."Am ințeles ca Iohannis vrea sa intru la pușcarie ca sa doarma mai linițit. Klaus, poate nu intru, nu te culca pe o ureche", a declarat Liviu Dragnea.…

- „Am citit mesajul Președintelui Franței, domnul Emmanuel Macron! Uniunea Europeana trebuie sa revina la valorile și principiile pe care a fost cladita – de la drepturile fundamentale ale omului, pana la coeziunea sociala și economica. Președintele Macron propune interzicerea finanțarii partidelor…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a transmis un atac catre Iohannis, intr-o conferinta de presa la Targu Jiu, susținuta duminica, vorbind despre candidatul la alegerile prezidențiale care va fi anunțat in urmatoarele luni, imediat dupa alegerile europarlamentare. Vorbind despre propria persoana, Dragnea…

- Partidul condus de Liviu Dragnea anunța marți, pe Facebook, ca economia naționala merge bine in guvernarea PSD, facand trimitere la o analiza din Ziarul Financiar - „Cum au evoluat indicatorii macro din 2012, cand PSD a venit la putere”. PSD nu rateaza ocazia sa lanseze și un atac la adresa președintelui,…

- Aproape 3500 de vehicule verificate tehnic in trafic de inspectorii RAR, in anul 2018, prezentau pericol iminent de accidente. Registrul Auto Roman (RAR) a verificat, anul trecut, din punct de vedere tehnic in trafic, 67.807 vehicule, in toata tara. In urma controalelor s-a constatat ca aproape jumatate…

- Nicolae Robu, președintele PNL Timiș, și-a exprimat parerea, pe pagina sa de Facebook, cu privire la lista celor 49 de aspiranți care ar dori sa candideze din partea partidului la alegerile europarlamentare din aceasta primavara. Robu a precizat ca, din punctul sau de vedere, conducerea partidului are…