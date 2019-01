Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au organizat, in noaptea de sambata spre duminica, verificari pe principalele artele din Capitala, in urma carora au aplicat peste 100 de amenzi, in valoare totala de peste 70.000 de lei. Totodata au fost intocmite 10 dosare penale pentru conducere in stare de ebrietate.

- Brazilianul Neymar, vedeta echipei Paris Saint-Germain, a fost nevoit sa paraseasca terenul de joc in meciul de campionat cu Bordeaux, dupa ce a suferit o accidentare la muschii aductori, aceeasi care l-a facut sa sufere in meciul nationalei tarii sale cu Camerun, in urma cu 13 zile, informeaza AFP.…

- Are o cariera in industria muzicala din Romania de 20 de ani. A cunoscut celebritatea odata cu trupa Andre, insa a reusit sa se mentina in topuri! Andreea Balan a oferit un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars in care a vorbit despre drumul spre succes, ambitie, sacrificii, dar si despre cum…

- Unirea Triteni a pierdut astazi, scor 0-7, pe terenul celor de la CS Florești, in timp ce Arieșul Mihai Viteazu a reușit un rezultat de egalitate pe terenul celor de la Unirea Iclod, scor 3-3. Ambele... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un barbat a fost reținut in urma desfașurarii masurilor profilactice de prevenire și documentare a cazurilor de conducere a vehiculelor de catre conducatori auto aflați in stare de ebrietate.

- Cristian Coman, jurnalist cu 25 de ani experiența in presa, la Pro TV, Realitatea TV, Antena 1 si TVR 1, acum senior editor la Libertatea, scrie și pentru Gazeta. Claudiu Florica și fiul, Calin Popescu-Tariceanu și fiul. Hrebenciuc și fiul. Mircea Cosma și fiul. Liviu Dragnea și fiul. Traian Basescu…

- Pe site ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal a fost operata schimbarea de scor la meciul SSC Farul Constanta CS Mioveni, din etapa a 15 a a Ligii a 2 a: din 3 3 pe teren in 0 3, semn ca echipa gazda a pierdut meciul la masa verde.Aceasta decizie s a luat dupa ce formatia de pe litoral a folosit…