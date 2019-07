Stiri pe aceeasi tema

- Ghinionul nu o ocoleste pe Oana Zavoranu! Recent, superba bruneta si sotul ei au avut trait o seara de cosmar, pe care, cu siguranta, isi doresc sa o uite cat mai repede. Totul a pornit de la un moft al celor doi si s-a intamplat sub privirile paparazzilor Spynews.ro.

- Reprezentantul nord-coreean pentru probleme nucleare trimis în SUA, despre care se credea saptamâna trecuta ca a fost executat, este în viața, dar ținut în arest și investigat pentru rolul pe care l-a avut în eșecul summitului de la Hanoi, scrie Reuters, citând CNN.…

- Cunoscut ca un tip cu personalitate, chiar artagos, care nu ezita sa-si faca dreptate – sta marturie episodul in care a sarit sa-l bata pe Florin Andone, in 2016, la o actiune a echipei nationale - Gabi Torje (29 de ani) are tupeu si in afara terenului de fotbal. Recent, mijlocasul si unul dintre oamenii…

- Zilele trecute, Lino Golden a fost prins de paparazzii Spynews in timp ce era ajutat de iubita lui, Andra Ghinea, in trafic. Artistul nu a avut nicio problema sa recunoasca faptul ca este incepator in șoferie și ca mai are nevoie de cateva sfaturi.

- „Vreau sa-mi iau un Panamera...” dar nu și-a luat! In schimb, Lino Golden cutreiera pe strazile din Capitala cu un bolid de lux, o adevarata bijuterie pe 4 roți care cu siguranța intoarce multe priviri.

- Polițiștii Locali de la Rutiera au descoperit, in urma unor verificari in teren, ca unul dintre canalele de pe bulevardul Alexandru Vlahuța reprezinta un adevarat pericol pentru siguranța șoferilor. Capacul de canal este distrus, la fel și gura de canal, astfel ca zona a fost semnalizata. Polițiștii…

- Denis Alibec a avut o evoluție ștearsa aseara, in partida pierduta de Astra pe teren propriu in fața lui CSU Craiova, scor 0-1. Costel Enache nu e suparat pe jucatorul sau. A recunoscut ca inclusiv in aceasta saptamana fostul jucator de la FCSB a avut probleme și s-a antrenat intr-o pereche de adidași…

- Alexandra Lacatuș a incalcat legea, iar polițiștii nu au ezitat sa aplice legea. Fiica lui Marius Lacatuș a intrat cu mașina pe o strada, ignorand semnul care interzicea circulația, iar agenții au oprit-o și i-au ridicat placuțele de inmatriculare. Marius Lacatus, IRONIE fara margini la adresa…