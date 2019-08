Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de cinci parcuri de joaca din diferite zone ale Piteștiului vor intra in reabilitare totala, iar un al șaselea in reabilitare parțiala, licitația fiind, deja, incheiata. Este vorba despre locurile de joaca din Trivale – Grota (375 mp), Palatul Copiilor – Str. Trivale (452 mp), Gradina Zoo –…

- Ioan Maceșanu, tatal Alexandrei Maceșanu, a spus, joi seara, intr-o declarație de presa, ca se roaga in fiecare ora ca fiica lui sa fie in viața. Tatal fetei de 15 ani disparute pe 24 iulie a facut un apel la cei care ar putea sa o aiba pe fiica lui, afirmand ca el crede ca Alexandra este inca in viața.…

- Pe 18 iulie, la ultima ședința de Consiliu Local Pitești, primarul Cornel Ionica a declarat ca in ultimii doi ani nu a mai trecut pragul biroului Urbanism. Iar aceasta afirmație l-a nemulțumit pe viceprimarul Sorin Apostoliceanu, care a declarat pentru „Jurnalul de Argeș”: „Domnul primar, in ședința…

- Fiica lui Johnny Depp, in secret la Bucuresti. Cum au surprins-o paparazzi! Surpriza de proportii pentru bucuresteni! Dupa cum informeaza ziarul Click!, fiica lui Johnny Depp si a Vanessei Paradis se afla in Capitala, unde filmeaza de zor pentru pelicula Voyagers alaturi de Isaac Hempstead Wright, cunoscut…

- Magistrații au luat o decizie in privința celor doi frați care au omorat in bataie un barbat din Argeș. Incidentul, in urma caruia omul de afaceri a murit, s-a petrecut dupa o altercație in trafic.

- Un barbat de 46 de ani din comuna Lalosu, dat in urmarire nationala dupa ce in urma cu cinci ani ar fi obligat o femeie sa practice prostitutia in Italia, a fost arestat de politistii valceni si transferat apoi la o inchisoare din Arges, au informat, joi, reprezentantii Inspectoratului de Politie…

- Fiica lui Liviu Dragnea este cu un an mai tanara decat iubita tatalui sau, Irina Tanase și spre deosebire de fiul politicianului, nu a fost vazuta foarte des la penitenciar. Motivul absenței sale a fost aflat.

- Cristina Șișcanu a dezvaluit ca fiica cea mare a soțului ei, Madalin Ionescu, urmeaza sa plece de acasa și sa se mute singura. Ștefania, fiica prezentatorului de televiziune Madalin Ionescu, are 22 de ani. Tanara urmeaza sa se mute din casa tatalui ei, dupa cum a dezvaluit Cristina Șișcanu, actuala…