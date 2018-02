Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela si Constantin, fosti concurenti la "Mireasa pentru fiul meu", traiesc din nou o frumoasa poveste de dragoste. S-au impacat si par sa fie foarte fericiti imareuna, motiv pentru care, recent, a aparut o fotografie cu un inel.

- La inceput Kerry a avut o relatie de lunga durata cu Craig Smith, scrie antena3.ro. Cei doi s-au mutat impreuna si planuiau sa plece in Florida pentru nunta mult visata, pentru care au economisit ani intregi. Dar Kerry nu a putut face pasul cel mare si a decis sa plece rapid. Citeste si Dupa…

- Cum o fi ca nunta ta sa fie a doua ca importanța la palatul regal și asta pentru ca William și Kate sunt deja casatoriți? Fiica cea mica a Prințului Andrew va imbraca și ea rochia de mireasa, anul acesta, dupa logodnica lui Harry. Prințesa Eugenie și Jack Brooksbank Numai ca, trebuie sa recunoaștem,…

- Ame Bartlebaugh din Ohio (SUA) a cautat rochia de mireasa a mamei sale, in casa bunicii din Willowick. Insa, cand a deschis cutia in care se afla, a gasit o rochie de dantela, insa a ei era simpla si fara maneci. Imediat si-a dat seama ca angajatii curatatoriei la care a dus rochia pe care o purtase…

- Actrița de 45 de ani a vorbit prima data despre nunta pe care o planuiește cu logodnicul ei, Brad Falchuk „Abia astept! Este prima nunta pentru mine. N-am mai fost mireasa propriu-zis pana acum. Asa ca, desi am 45 de ani, ma simt de parca as avea 21!”, a declarat Gwyn, care, atunci cand s-a casatorit…

- Tatal lui Caroline Wozniacki a marturisit ce i-a spus fiicei lui inainte ca aceasta sa intre in teren si sa-si dispute titlul de nr. 1 mondial impotriva Simonei Halep. Barbatul s-a declarat extrem de mandru de dubla reusita a fiicei lui, insa a marturisit ca e pacat ca a trebuit sa se termine asa.

- O femeie care urma sa se casatoreasca peste 10 zile, a recurs la un gest șocant din cauza fostului iubit care o șantaja: s-a filmat înghițind otrava. Tânara pe nume Nisha Devidas, din Rohini, India, a decis sa-și puna capat zilelor dupa ce a început sa fie santajata de unul…

- Greu de crezut ca raspunsul este NU. Asa ca am pregatit cel mai complet ghid care sa te ajute sa-ti implinesti visul: acela de a arata PERFECT in rochia de mireasa. Nu conteaza ce silueta ai, cu siguranta se va gasi una perfecta pentru tine, din multitudinea de modele de rochii de mireasa care exista…

- In 2016 o nunta ca-n povesti avea loc la Mioveni. Andrei Nila se casatorea cu fiica primarului din Mioveni, Madalina. Nunta a fost una ca-n povesti, iar cei doi tineri pareau sa fie mai mult decat fericiti. Numai ca fericirea celor doi nu a duart prea mult timp, asa ca s-a ajuns in punctul in care…

- In ultimele luni, Betty Salam a aparut des in tabloide din cauza faptului ca s-a pufosit. Pentru kilogramele luate in plus, artista a fost aspru criticata de fani, iar in cadrul unui interviu, ea a povestit ce fel de mesaje a primit de la acestia, dar, mai ales, cum au reusit sa o uimeasca unii dintre…

- Cele mai frumoase rochii de mireasa couture, prezentate la Paris! Nunta se apropie si iti doresti o rochie de mireasa cu totul speciala? Ce ai zice de un model Haute Couture al unei mari case de moda? La Paris au fost prezentate cele mai noi colectii de rochii de mireasa Couture create de designerii…

- Sirimavo Bandaranaike era obișnuita cu politica. Tatal sau era membru al Senatului. Dorind ca fiica sa sa aiba o educație aleasa, parinții sai au trimis-o la una dintre cele mai bune școli cu internat. Dupa ce a terminat studiile, ea s-a axat pe voluntariat. A mers zeci de kilometri prin jungla pentru…

- Diego Maradona nu vrea sa fie martor la casatoria fiicei sale Dalma. Starul argentinian și-a motivat decizia prin faptul ca n-a fost invitata și logodnica sa, Rocio Oliva. "Daca nu pot sa merg cu cea pe care-o iubesc, atunci nu mai vin nici eu". Diego nu este in relatii bune nici cu cealalta fata, Giannina,…

- Mama iubitului fiicei prezentatoarei de televiziune Andreea Esca arata foarte bine, la fel de bine ca și vedeta de televiziune. Fiica prezentatoarei de televiziune Andreea Esca, Alexia Eram , formeaza un cuplu cu un tanar artist pe nume Mario Fresh. Relația dintre Alexia Eram și Mario Fresh este una…

- Lumea manelelor se pregateste de un eveniment cu mare fast! Fiul unuia dintre cei mai cunoscuti manelisti din tara se pregateste de nunta. Tanarul si-a luat inima-n dinti, a cerut-o pe iubita lui de nevasta si se pare ca a avut parte de un raspuns pozitiv.

- Alina Puscas face a doua nunta! Da, ati auzit bine! Cunoscuta vedeta joaca un rol intr-un film nou, acolo unde se casatoreste cu alesul inimii ei, personaj interpretat de Conrad Mericoffer.

- Indragita actrita si prezentatoare TV Alina Puscas imbraca din nou rochia de mireasa si face o nunta cu mare fast, de data aceasta in cadrul celui mai asteptat serial, ”Fructul Oprit”, care are marea premiera, luni, de la ora 20.00, la Antena 1.

- Ed a cunoscut-o pe Heidi la universitate. Imediat s-au placut, iar cand au ajuns sa stea in același camin studențesc, au devenit iubiți. Cațiva ani mai tarziu, aveau sa se casatoreasca, dar ce a descoperit mama lui Heidi a șocat-o pe tanara mireasa. Cu puțin timp inainte de nunta, mama lui Heidi l-a…

- Monica Gabor și-a luat ramas bun de la fiica ei și a lui irinel Columbeanu. Dupa vacanța de iarna pe care a petrecut-o in America, irina se intoarce in Romania. Monica Gabor a avut parte de clipe de neuitat alaturi de fiica ei și a omului de afaceri Irinel Columbeanu. Irina a petrecut vacanța de iarna…

- Monica Gabor a facut o induioșatoare declarație de dragoste pentru fiica ei și a omului de afaceri irinel Columbeau, Irina. Monica Gabor se bucura de fiecare moment petrecut in compania fiicei sale, Irina Columbeanu. Iar atunci cand Irina nu este in preajma ei, Monica Gabor, care are o relație in America…

- Este mereu cu zambetul pe buze, dar Claudia Patrașcanu are un secret dureros in familia sa. Fratele ei a fost lovit la cap la naștere și a ramas cu sechele pe viața. Claudia Patrașcanu, care este casatorita cu Gabi Badalau, are un frate, Eugen, care a ramas cu sechele in urma unui accident suferit la…

- Este tot timpul cu zambetul pe buze, dar Claudia Patrașcanu are un secret dureros in familia sa. Claudia Patrașcanu, Claudia ex-Sexxy, este o cunoscuta cantareața din țara noastra. Vedeta este mereu cu zambetul pe buze, oriunde apare, și plina de veselie și energie. Dar, cu toate acestea, artista ascunde…

- Ami și Liam Duggleby au trecut prin momente teribile, in urma cu un an, cand au descoperit ca fiica lor are mai probleme de sanatate. Micuța a pierdut lupta cu viața dupa doar trei saptamani, iar parinții ei au decis sa-i doneze organele. Astfel, ei i-au salvat viața lui Carrie, o tanara de 26 de ani,…

- Cel mai celebru politist din Romania, Maria Godina si a cerut iubita in casatorie si anul viitor, au programat nunta. Invitatia la nunta lui Marian Godina este una extrem de originala si are legaturain mare parte cu locul de munca a acestuia. "Iubita mea mi a spus ca isi doreste niste invitatii de nunta…

- Monica Gabor a transmis un mesaj plin de emoție pentru fiica ei și a lui Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor se afla in Romania pentru a petrece sarbatorile de iarna in compania fiicei sale și a omului de afaceri Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor, care are o relație de mai mulți ani cu omul…

- Azi noapte, la 00,51, politistii au intervenit pe raza comunei Rozavlea, la un accident de circulatie. In urma cercetarilor efectuate s-a stabilit ca un barbat de 36 de ani din localitate, pe fondul consumului de alcool s-a cercetat cu sotia, si-a luat fiica de doi ani, si fara sa tina cont de pericolul…

- A fost petrecere mare in familia lui Florin Salam! Fiica lui cea mica, Ranya, a implinit un an, așa ca au pregatit o surpriza pentru micuța. Toți cei apropiați familiei lor au venit cu cadouri și au sarbatorit-o pe mezina.

- Mai sunt cinci luni pana la nunta printului Harry cu Meghan Merkle, insa atat pe Amazon cat si pe Ebay se pot cumpara deja cani cu poze ale celor doi miri si diferite obiecte personalizate cu chipul fostei actrite americane, relateaza online ziarul spaniol ABC. S-a aflat deja data oficiala…

- Un necaz nu vine niciodata singur! Dupa scandalul izbucnit odata cu plecarea Roxanei Dobre de acasa, Betty Salam trece printr-un nou necaz. Fiica lui Florin Salam este hartuita de un barbat, iar iubitul ei nu a putut suporta sa vada cum este jignita adolescenta si a luat foc.

- Magdalena Serban, femeia care a impins marti seara, in fata metroului, o tanara, in statia Dristor, a fost arestata pentru 30 de zile și este cercetata pentru omor si tentativa de omor, dupa ce a incercat sa impinga si o alta tanara in fata metroului, in statia Costin Georgian.

- Bianca Dragușanu i-a transmis un mesaj categoric fiicei sale, pentru atunci cand va fi mare. Bianca Dragușanu are o fiica, Sofia natalia, din povestea de dragoste pe care o traiește cu prezentatorul de televiziune Victor Slav. Sofia Natalia, care a inceput sa vorbeasca de cateva luni , este dragalașenia…

- Paula Chirila si Marius Aciu au divortat, in cele din urma, dupa ce fusesera la un pas in urma cu doi ani. Fosta prezentatoare a emisiunii ”Mireasa pentru fiul meu” nu resimte de niciun fel socul despartirii.

- O mireasa de 28 de ani din Canada a trait cea mai proasta experienta prin care poate trece cea care devine proaspat sotie. Cum e obiceiul, ea a fost "furata" la nunta. Numai ca "hotii" au cam dat-o in bara.

- Un român a fost ucis în Anglia, iar suspecții sunt trei barbați și doua femei. Momentan nu se cunosc mai multe detalii despre felul în care și-a pierdut viața, însa polițiștii fac cercetari în acest caz. Fiica barbatului, Maria Alexandra a facut un apel…

- Fiica manelistului Florin Salam traiește o poveste de dragoste cu Catalin Vișanescu. Cei doi au facut un nou pas in relația lor. Betty Salam este mai fericita ca niciodata alaturi de iubitul ei, Catalin Vișanescu, care a avut 130 de kilograme la un moment dat . Fiica lui Florin Salam a dezvaluit, la…

- Mihai Onila, fostul component al trupei ”Axxa”, a trecut prin momente dramatice in urma cu un an, cand a pierdut-o pe cea mai draga fiinta din viata, fiica lui. Acum, solistul a trecut peste profunda durere si este tinut pe linia de putere doar de credinta. Credinta adanc inradacinata ca, de fapt, fiica…

- Eroul de razboi a carui fotografie a produs o emotie imensa, in mai 2015, a murit. Generalul Constantin Didulescu, pe atunci in varsta de 93 ani, a plans la o ceremonie la care veteranii de razboi s-au intalnit cu elevii olimpici ai Liceului Militar de la Breaza. El isi pierduse recent fiica.

- O mireasa dintr-un orașel american a avut parte de o nunta extrem de emoționanta. Nu faptul ca a imbracat rochia de mireasa a facut-o sa planga, ci scrisoarea pe care tatal ei a scris-o. Barbatul a murit cand ea avea doar opt ani, insa s-a asigurat ca va fi alaturi de fiica lui in ziua cea mare. Emily…

- O mireasa a avut parte de un moment deosebit de emoționant la propria ei nunta. Cu toate ca și-a pierdut tatal, tânara i-a putut asculta sfaturile în continuare, caci acesta i-a lasat o scrisoare înainte sa moara și a rugat-o sa o deschida în ziua nunții. "Tu…

- Cantaretul s-a distrat de minune la botezul micutei Maria Antonia, scrie click.ro. De la petrecere nu puteau sa lipseasca cele doua fetite ale artistului, Maria si Rosa Alexandra, care au stat toata seara numai pe ringul de dans. Citeste si Nunta mare in familia lui Nicu Gheara. Fiul sau s-a…

- Așteptarea a luat sfarșit! Astazi, un comunicat oficial venit din partea familiei regale britanice anunța logodna dintre actrița americana Meghan Markle și Prințul Harry al Marii Britanii. Imediat dupa acest anunț, parinții lui Meghan, respectiv Thomas Markle și Doria Ragland, au emis, la randul lor,…