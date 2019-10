Stiri pe aceeasi tema

- Militantii arabi sustinuti de Turcia au ucis duminica cel putin doi prizonieri kurzi. Un video obtinut de New York Times surprinde doi luptatori ai grupului rebel tragand de mai multe ori de la distanta mica intr-un barbat legat de pe marginea unui drum. Un al doilea prizonier in uniforma militara apare…

- Momentul in care a fost ucisa Mihaela Adriana Fieraru, fetița in varsta de 11 ani din Gura Șuții, Dambovița, care a disparut, vineri, a fost dezvaluit de un prim-procuror. Urme de pe trupul neinsuflețit al copilei indica și cum ar fi fost ucisa.

- Ana Pardau, inginera de 37 de ani, din Suceava, angajata la o multinaționala, cercetata pentru ca și-ar fi omorat trei copii, avea discernamant in momentul comiterii faptei, au anunțat reprezentații Spitalului Județean de Urgenta Suceava in urma expertizei psihiatrice.Femeia din localitatea…

- Calin Popescu Tariceanu il ironizeaza pe Klaus Iohannnis, dupa ce acesta a fost surprins, intr-o fotografie la Casa Alba purtand șapca primita de la omologul american Donald Trump. Șeful ALDE zice ca nici Kim Jong-Un nu se bucura atat de mult.„S-a dus in America, nu a venit de acolo nici macar…

- un tanar din SUA a fost condamnat la inchisoare pe viața. Acesta și-a strangulat sora din cauza unei parole de WiFi. Kevon Lamar Watkins a fost condamnat de o instanța din Georgia. Acesta avea 16 ani in momentul in care a avut loc tragedia. in februarie 2018, Kevon Watkins a omorat-o pe sora sa, Alexus…

- Panica intr-un aeroport din Turcia. Pasagerii, care isi asteptau zborurile luni seara, s-au grabit sa iasa din cladire, dupa explozia unei baterei de telefon. Momentul in care oamenii alearga spre iesire, a aparut pe internet.