​VIDEO La Liga: Barcelona vs Real Sociedad 2-1 / Catalanii, tot mai aproape de titlu

- Barcelona și Real Sociedad se intalnesc in etapa a 33-a din La Liga de la ora 21:45. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport 2 și TV Digi Sport 2. ...

- Sambata seara, 6 aprilie, gruparea blaugrana s-a impus in fata celor de la Atletico Madrid, scor 2-0, iar mijlocasul Kevin Prince Boateng a continuat bucuria victoriei echipei sale pe conturile de socializare. Fotbalistul, venit imprumut in aceasta iarna de la formatia din Italia Sassuolo, nu a mai…

- Barcelona a facut un pas important catre titlu. In etapa a 31-a din Primera Division, catalanii au dispus pe teren propriu de Atletico Madrid, scor 2-0. Oaspeții au jucat in inferioritate numerica din minutul 28, atunci cand a fost eliminat Diego Costa.

- Lionel Messi (32 de ani) a marcat pe final în partida cu Atletico Madrid, iar reusita a garantat victoria Barcelonei si l-a ajutat sa-l devanseze pe rivalul Cristiano Ronaldo (34 de ani), în privinta numarului de goluri din primele cinci campionate ale Europei, informeaza Mediafax.Vezi…

- Starul lui Juventus a facut insa lumina in ceea ce privește situația sa. Cristiano Ronaldo nu concepe sa plece din Italia. “Nu mi-e dor de Spania, nici de Portugalia. Lucrurile sunt așa cum sunt. Bineințeles ca am lasat in spate mulți prieteni și un club mare (n.red. – Real Madrid),…

- Barcelona s-a impus din nou pe terenul lui Real Madrid, 1-0, dupa ce miercuri caștigase cu 3-0 in returul semifinale Cupei Spaniei. Grație acestei victorii, catalanii au stabilit un nou record in campionatul Spaniei. Barcelona a devenit prima echipa care s-a impus de patru ori la rand pe terenul celor…

- Barcelona a invins Real Madrid si in campionat, dupa ce miercuri s-a impus cu 3-0 in returul din semifinalele Cupei Regelui, transmite Mediafax.Catalanii au triumfat la limita, scor 1-0, dar s-au distantat la 12 puncte de campiona Europei. Atletico Madrid poate reveni la sapte puncte de Barcelona,…

- ​​Valencia a câstigat Derbi de la Comunitat, învingând, sâmbata, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (1-0), formatia Villarreal, în etapa a 21-a a campionatului LaLiga. În urma acestui rezultat, "liliecii" ocupa poziția a șaptea în clasament, în…