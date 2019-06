Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a inaugurat duminica o noua colonie in Platoul Golan sirian, anexat si ocupat de catre Israel, denumita 'Ramat Trump' ('Colina Trump' in ebraica), in onoarea presedintelui american.

- Președintele american Donald Trump și omologul sau egiptean Abdel Fattah al-Sisi vor avea o întâlnire oficiala în data de 9 aprilie la Washington pentru a discuta despre consolidarea parteneriatului strategic dintre cele doua țari, au transmis oficialii de la Casa Alba, citați de Reuters,…

- Recep Tayyip Erdogan, presedintele Turciei, a declarat duminica ca tara sa va aduce problema Inaltimilor Golan in atentia Organizatiei Natiunilor Unite, relateaza Reuters. Intr-un interviu acordat agentiei TGRT Haber, Erdogan a afirmat ca declaratia presedintelui Donald Trump privind Inaltimile Golan…

- "Pozitia UE nu s-a schimbat. Uniunea Europeana, in conformitate cu legislatia internationala, nu recunoaste suveranitatea Israelului asupra teritoriilor ocupate de Israel incepand din iunie 1967, inclusiv inaltimile Golan, si nu le considera parte a teritoriului israelian", a declarat agentiei Reuters…

- La mijlocul lui noiembrie, SUA au votat pentru prima oara impotriva unei rezoluții a ONU ce considera anexarea israeliana a Inalțimilor Golan drept "nula și neavenita". Singurul stat care a mai votat impotriva acestei rezoluții a fost Israel. "Dupa 52 de ani, este timpul ca Statele Unite…