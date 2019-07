Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna cu grindina a lasat in urma un oras acoperit de un strat de gheata cu o grosime de un metru si jumatate. Fenomenul este incredibil fiiindca la o temperatura de plus 30 de grade Celsius, stratul de greața a atins o asemenea grosime. In orașul Guadalajara traiesc cinci milioane de oameni. Un…

- Un strat de gheata a acoperit duminica orasul mexican Guadalajara si imprejurimile acestuia, dupa caderi abundente de grindina care i-au surprins pe rezidenti si au avariat locuinte, magazine si vehicule, in...

- Orasul mexican Guadalajara a fost acoperit cu un strat gros de gheata, care a atins in unele zone inaltimea de 1,5 metri, dupa o furtuna puternica, duminica, transmite New York Post. “Nu am...

- "Scene pe care nu le-am vazut niciodata in trecut, cel putin nu in Guadalajara. Priviti aceasta grindina care seamana cu o cadere de zapada (...) S-ar zice ca a nins. Este incredibil", a declarat guvernatorul statului mexican Jalisco, Enrique Alfaro. In aceasta regiune din nordul Mexicului,…

- Un strat de gheata a acoperit duminica orasul mexican Guadalajara si imprejurimile acestuia, dupa caderi abundente de grindina care i-au surprins pe rezidenti si au avariat locuinte, magazine si vehicule, informeaza AFP. "Scene pe care nu le-am vazut niciodata in trecut, cel putin nu in Guadalajara.…

- 'Scene pe care nu le-am vazut niciodata in trecut, cel putin nu in Guadalajara. Priviti aceasta grindina care seamana cu o cadere de zapada (...) S-ar zice ca a nins. Este incredibil', a declarat guvernatorul statului mexican Jalisco, Enrique Alfaro. In aceasta regiune din nordul Mexicului, in zilele…

- Șase suburbii ale orașului mexican Guadalajara au fost acoperite de un strat gros de gheața dupa o furtuna violenta, transmite BBC. In cateva locuri grosimea stratului de gheața a ajuns la 1,5 metri. In unele cazuri, mașinile au fost ingropate pe jumatate in stratul de gheața. A general view of the…

- Orasul sucevean Campulung Moldovenesc traieste o tragedie. Un adolescent de 14 ani extrem de cunoscut in comunitatea locala a cazut de pe o stanca din Masivul Rarau. Martorii au sunat la 112, insa medicii nu au putut sa-l salveze pe tanarul care acum este plans de o comunitate intreaga.