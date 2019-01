Stiri pe aceeasi tema

- A fost panica pe o strada din Iasi, scrie romaniatv.net. Un taxi a luat foc in mers, iar apoi a explodat. Patru masini parcate in zona au fost avariate.Masina circula printre blocuri in momentul in care a luat foc in mers. Cand a simtit miros de fum, soferul a coborat imediat din autoturism. In scurt…

- O persoana a fost surprinsa de flacari in locuinta sa pe strada Crizantemelor, la di pasi de sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Buzau. Pompierii au ajuns imediat la fata locului cu doua autospeciale si cu o Ambulanta Smurd pentru a putea salva persoana suprinsa in interiorul locuintei.…

- Pompierii din Drobeta Turnu Severin au intervenit, in aceasta dimineața, in comuna Malovaț, județul Mehedinți, pentru a stinge un incendiu izbucnit la cabina unui tir. Din fericire, nu sunt victime. „S-a acționat cu do5ua autospecialele cu apa și spuma din cadrul Detașamentului Drobeta Turnu Severin.…

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta seara, la acoperișul unei case din localitatea Lupu, comuna Cergau Mare, fara a fi inregistrate victime. Potrivit ISU Alba, Garda Blaj a intervenit cu doua autospeciale. La fața locului s-a deplasat și o ambulanța SMURD. Incendiul a cuprins acoperișul casei. Potrivit…

- UPDATE: Pompierii vasluieni au inceput anul in forța. Pe 2 ianuarie, aproape de ora 06.00, un apelant a anunțat la 112 ca a izbucnit un incendiu la abatorul de pasari din Banca, in imediata apropiere a DE 581. In prima faza s-au deplasat la fața locului doua autospeciale de stingere cu apa și spuma…

- Pompierii militari din Sebeș au intervenit marți dimineața pentru stingerea unui incendiu la o remorca de transport pe roți, pe raza localitații Șibot. Potrivit ISU Alba, pompierii au intervenit cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD. Incendiul a izbucnit la o remorca de transport pe roți, potrivit…

- Incendiu puternic, marti noaptea la Pensiunea Umbra Lupului. Putin dupa miezul noptii, un apel la 112 anunta flacari puternice la Pensiunea Umbra Lupului. Pompierii sositi la fata locului au gasit incendiul manifestandu-se cu violenta la parter, mansarda si acoperis. Din fericire, pana la sosirea pompierilor,…

- Incendiu puternic, marti noaptea, la unul dintre cele mai vechi hoteluri din judetul Buzau. Putin dupa miezul noptii, un apel la 112 anunta flacari puternice la Hotelul Ciuta situat pe DN 10, in padurea cu acelasi nume. Pompierii sositi la fata locului au gasit incendiul manifestandu-se cu violenta…