- Sebastian Ghița l-a dat de gol pe Traian Basescu! Deși fostul președinte nu a confirmat niciodata ca ar deține inregistrari din biroul sau de la Cotroceni, Ghița confirma ca Basescu deține imaginile filmate la Palat. Asta i-a spus-o chiar Basescu, iar actualul lider PMP are inregistrari cu Laura…

- Pentru o tanara mama, primul copil reprezinta o provocare uriașa și, peste orice altceva, multe necunoscute pentru care e foarte greu sa te pregatești. Una dintre marile intrebari pe care o femeie activa pe piața muncii care se afla la primul copil și-o pune este “cum pot obține un venit suplimentar…

- Mari 13 martie la ora 11.40 poliiti de frontier din cadrul Sectorului Poliiei de Frontier Brila I.T.P.F. Iai aflai întro misiune specific au oprit în trafic pentru control în localitatea Brila în zona trecerii bac BrilaIMB un autoturism marca BMW 318 înmatriculat în Rom...

- Fostul deputat democrat in parlamentul de la Chisinau, Iurie Bolboceanu, acuzat de spionaj si tradare de patrie, a fost condamnat la 14 ani de inchisoare cu executarea pedepsei intr-un penitenciar de tip inchis si cu privarea dreptului de a ocupa functii publice pe o perioada de 4 ani, informeaza…

- Fostul deputat democrat în parlamentul de la Chisinau, Iurie Bolboceanu, acuzat de spionaj si tradare de patrie, a fost condamnat la 14 ani de închisoare cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis si cu privarea

- Saptamana trecuta, Politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane au depistat 58 de soferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi, cea mai mare viteza inregistrata fiind de 228 km/h, informeaza IGPR. Potrivit sursei citate, pe autostrada A1, au fost depistati 27 de soferi…

- FCSB s-a dus pe „Olimpico“ si s-a facut de ras, luand o bataie crunta. Iar asta dupa ce patronul Gigi Becali isi pusese verdictul de „expert“ dupa meciul-tur: „Dam gol si acolo si ne calificam!“. Ce-i drept, echipa sa a dat gol, doar ca a si luat cinci.

- Constructorul auto francez Renault si Nissan poarta discutii pentru ca partenerul sau japonez sa preia cea mai mare parte din pachetul de 15% din actiunile Renault detinut de statul francez, au declarat miercuri pentru Reuters mai multe surse din apropierea discutiilor, potrivit Agerpres. Renault şi…

- Un cetațean moldovean care, in mod ilicit a introdus in țara un lot de marfa, este documentat din lipsa actelor de insoțire a acestora. Bunurile au fost depistate și ridicate de catre echipa mobila a Direcției Regionala Est.

- Grupul de investitori chinezi HNA Group planuieste sa isi vanda participatiile din compania americana care detine zeci de hoteluri Hilton si alte proprietati, accelerand astfel planurile de a renunta la activele detinute pe plan extern, dupa o reglementare a guvernului chinez cu privire la investitiile…

- Carlee Benear are 30 de ani si este din Woodlands, Texas, America. Femeia are un stil unic de a isi hrani copilul. Carlee Benear posteaza des pe instagram poze si clipuri video in timp ce face yoga si alapteaza. Femeia a nascut in urma cu 19 luni al treilea copil al familiei. Acum, se foloseste […]…

- A 90-a editia a Premiilor Oscar va avea loc in data de 4 martie 2018 si gala va fi marcata de prezenta unor nume proaspete printre nominalizati, precum regizorii Greta Gerwig (Lady Bird), Jordan Peele (Get Out) si Dee Rees (Mudbound).

- Prim-ministrul Viorica Dancila, insotita de o delegatie de membri ai Executivului, efectueaza, marti, o vizita la Chisinau, unde are programata o intrevedere cu premierul Pavel Filip, la finalul careia cei doi sefi de guvern vor sustine declaratii comune de presa, precum si o intalnire oficiala cu presedintele…

- Fostul premier Silvio Berlusconi s-a declarat increzator ca formatiunea sa, Forza Italia (centru-dreapta), va putea alcatui o coalitie guvernamentala cu formatiuni de dreapta si extrema-dreapta dupa scrutinul parlamentar programat in Italia pe 4 martie, relateaza cotidianul Il Tempo.

- Ghinion pentru un moldovean care a incercat sa comita un jaf intr-un laborator de cosmetice din orasul italian Marghera. Imediat dupa ce a hotul a intrat in incapere s-a declansat sistemul de alarma.

- Un moldovean in varsta de 34 de ani a fost reținut de catre polițiștii din Padova. Acesta avea ascuns in microbuzul pe care il conducea aproape 90 de kg de droguri, scrie stirilocale.md.Barbatul se afla la volanul unui microbuz cu numere de inmatriculare romanești.

- Autoturismul marca Smart era parcat de peste 24 ore fara numere de inmatriculare, la aproximativ 4 m fata de trecerea de pietoni, in dreptul marcajului linie continua, obligand participantii la trafic pe aceiasi directie de mers sa circule pe contrasens, incalcand astfel marcajul continuu. Politistii…

- Chris Moon a inceput sa lucreze cu Prince in perioada adolescentei acestuia. Moon l-ar fi invatat pe Prince cum sa inregistreze, sa produca si sa isi faca propriile casete demo. „Soft and Wet" a fost primul single solo al lui Prince, lansat in 1979. Potrivit publicatiei Star Tribune, drepturile lui…

- Alexandru Dedu, care a primit un nou mandat de presedinte al FR de Handbal doar pentru un vot diferenta in lupta cu Narcisa Lecusanu, a declarat dupa realegerea sa ca nu a avut nicio emotie, pentru ca ar fi plecat cu capul sus in cazul unui esec la adunarea de alegeri desfasurata miercuri la Rin Grand…

- Prosecutor General Augustin Lazar asked the leadership of the Superior Council of Magistrates (CSM) to adopt a public stand in defence of the judiciary system, in the context of the campaign carried out by people facing judiciary procedures, some of them even with final sentences, against the justice…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, se afla intr-o vizita de lucru in Emiratele Arabe Unite (EAU), la invitația președintelui acestei țari, pentru a participa la Summitul Mondial Guvernamental care se desfașoara la Dubai. La eveniment participa reprezentanți din peste 150 de state. Pe agenda…

- Liderul Jusos (abrevierea numelui organizatiei de tineret a SPD), Kevin Kuehnert, urmeaza sa lanseze vineri dupa-amiaza, in orasul Leipzig (estul Germaniei), o campanie in care le va solicita celor aproximativ 464.000 de membri ai formatiunii politice sa respinga acordul incheiat cu conservatorii. Membrii…

- Un moldovean in varsta de 40 de ani a fost arestat, dupa ce ar fi incercat sa violeze o tanara de 23 de ani.Incidentul a avut loc in comuna Castellabate, provincia Salerno. Barbatul a abordat pe strada o italianca.

- Frumoasa Monica Bellucci a facut furori pe covorul roșu la cel mai recent eveniment la care a participat. A schimbat rochiile negre cu care ne-a obișnuit in ultima perioada cu o creație superba de un roșu aprins. Luni seara, actrița de origine italiana a intors capetele la cea de-a 23-a Gala Lumieres…

- Iesirea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente (CSI) nu ar fi benefica pentru tara, a declarat premierul moldovean Pavel Filip, in cadrul unei emisiuni la postul public de televiziune, potrivit Moldpres, citat de Radio Chisinau.

- Astazi se implinesc 169 de ani de la trecerea in neființa a poetului si dramaturgului Costache Conachi. Costache Conachi s-a nascut la 14 septembrie 1778 la Țiganesti, ținutul Galați, in familia vornicului Manolache. A facut studii la Academia domneasca din Iasi, insusind la perfecție limbile slavona,…

- Ea, o tanara din Timișoara, de 27 de ani, blonda și frumoasa pana peste poate. El, unul dintre cei mai cunoscuți milionari din New York, omul caruia statul american i-a concesionat Statuia Libertații și care, cu ajutorul tinerei timișorence, a reușit sa se imbogațeasca și mai mult. Diferența de varsta,…

- Miercuri, 31 ianuarie, Malu Chivu ia taxiul din Las Fierbinți și ajunge la Doors Club pe la 19:30! Un actor cu un palmares de referința, cunoscut publicului atat pentru spectacolele de teatru sau filmele in care a jucat, dar și din serialele de televiziune, in special „Las Fierbinți” unde interpreteaza…

- In microbuzul unui moldovean, in varsta de 37 de ani, au fost depistate de catre vameșii romani aproximativ 8.000 de pachete de țigari nedeclarate. Barbatul a incercat sa traverseze punctul de trecere Stanca, Iași.

- Ioana Bran s-a nascut la 31 octombrie 1986, la Satu Mare. Este absolventa a Facultatii de Stiinte Economice din cadrul Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, potrivit www.cdep.ro. Detine un master în "Audit si expertiza contabila" la Universitatea…

- Din Uniunea Europeana a fost deportat un cetațean moldovean, iar la alți doi conaționali nu le-a fost permisa intrarea, noteaza NOI.md citind surse din cadrul Poliției de Frontiera. Totodata, pe parcursul a 24 de ore, au fost inregistrate urmatoarele acțiuni ilegale: - o tentativa de trecere ilegala…

- Alina Elena Rohat este sef serviciu Controlul Instalatiilor si Protectia Mediului in cadrul societatii Oil Terminal SA. Potrivit declaratiei de avere aferente anului 2015, Alina Elena Rohat detine, impreuna cu Ciprian Mihai Bandac, o casa de locuit cota parte 50 in localitatea Valu lui Traian, judetul…

- Organizand un eveniment de anvergura nationala, Federația Naționala Columbofila, condusa de bihoreanul Marius Tunduc, contribuie si la brandingul orasului. Insotitorii columbofililor vor putea participa, cu sprijinul organizatorilor, la un tur al orasului. Un porumbel – 550.000…

- Incendierea unui camion cu semiremorci aproape ar fi provocat o catastrofa in aceasta dimineața la ieșirea din podul tunelului Lafontaine, Quebec, daca nu ar fi fost reflexul șoferului Mihai Gilca, originar din Moldova, pe care presa franceza la numit "eroul zilei", scrie TVA Nouvelles.

- Un tanar de 24 de ani a fost arestat preventiv dupa ce a sustras material lemnos dintr-o rampa de exploatare. De asemenea acesta a fost surprins și la volanul unei mașini fara a deține permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule.

- Vlad Filat ramane dupa gratii. Colegiul penal al Curtii Supreme de Justitie a facut publica ultima hotarare privind respingerea recursului in anulare depus de avocații ex-premierului moldovean.

- RCS&RDS, cel mai mare furnizor local de internet fix si televiziune, controlat de miliardarul oradean Zoltan Teszari, a decis, in luna decembrie a anului trecut, sa majoreze cu peste 12 milioane de lei capitalul social al Integrasoft, companie pe care o detine integral, potrivit unui document publicat…

- Incepand cu 1 ianuarie, Kazahstanul exercita functia de Presedinte al Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite. Despre prioritatile primordiale ale tarii si despre rezultatele primului an in componenta acestui organism, Excelenta Sa Ambasadorul Republicii Kazahstan Dl. Daulet Batrashev…

- Radu Albot si-a aflat adversarul din primul tur de la Australian Open. Tenismenul moldovean se va confrunta cu maghiarul Marton Fucsovics care ocupa locul 85 in clasamentul ATP, cu 3 pozitii mai sus decat sportivul nostru.

- O societate comerciala ruseasca a preluat o parte din acțiunile societații care deține site-ul de știri ziare.com și alte site-uri din Romania, dezvaluie jurnalistul independent Silviu Sergiu (anterior la Romania Libera și Evenimentul Zilei), intr-o postare pe pagina sa de Facebook.Potrivit…

- Dana Grecua anunțat in cadrul emisiunii lui Mihai Gadea ca a revenit la numele pe care il purta inaintea casatoriei. Vestea a venit ca un traznet pentru apropiații vedetei și pentru cei care o indragesc pentru ca nu se așteptau deloc la așa ceva, mai ales ca Dana pare sa fie mereu o persoana hotarata,…

- La inceputul anului 1475, domnitorul moldovean Stefan cel Mare a obtinut o victorie istorica in fata armatei otomane conduse de Suleiman Pasa. Razesii Moldovei au invins armata turca formata din circa 100.000 de soldati. Dupa aceasta batalie, din care a iesit invingator, voievodul moldovean a fost numit…

- Nicolae Stanciu, fostul presedinte al Curtii de Apel Constanta, in prezent judecator, a fost trimis in judecata de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie pentru fapte de coruptie. Potrivit DNA, Nicolae Stanciu,…

- Radu Adrian Dumitriu, seful compartimentului paza, in cadrul Oil Terminal Constanta, este proprietar al unui apartament achizitionat in anul 2007. Dumitriu nu detine, potrivit declaratiei de avere, nici terenuri si nici autoturism. In schimb, are un cont in valoare de 30.000 de lei. In anul fiscal 2016…

- Un barbat in varsta de 29 de ani a fost arestat in Veneția, deoarece s-a dat drept roman, deși acesta era din Republica Moldova, potrivit stirileprotv.ro. Acesta s-a prezentat pe data de 19 decembrie la biroul local pentru imigranti comunitari pentru a fi inscris in registru drept cetatean…

- Fotbalistul lui Poli Iași, Danu Spataru, a decis sa-și ceara iubita de nevasta. Jucatorul naționalei Moldovei și-a adus prietena la Roma și a facut unul din cei mai importanți pași ai vieții.

- Marius Bogdan Acsan, sef serviciu administrativ in cadrul Oil Terminal, a consemnat in declaratia de avere completata la data de 17 mai 2016 ca detine un teren intravilan in Ovidiu, in suprafata de 280 de metri patrati, conduce un automobil marca Renault, fabricat in 2007, are datorii catre Banca Transilvania,…

- Emil Rohat, director tehnic in cadrul Oil Terminal, a consemnat in declaratia de avere completata la data de 25 mai 2016 ca detine, din anul 2001, o jumatate dintr un teren intravilan in localitatea Agigea, de 500 de metri patrati, o casa, din 2006, in Agigea, o casa, din 2009, in Brasov si un apartament,…

- Adrian Vancica (Celentano) a urcat pe scena și iși susținea show-ul, moment in care unei spectatoare i s-a facut rau. Persoanele care se aflau langa femeie au inceput sa strige. Deși in primele clipe Celentano a crezut ca e vorba de o gluma ori ca spectatorii reacționeaza mai ciudat la glumele lui,…