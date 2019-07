VIDEO Explozie puternică la o uzină din China: Numărul victimelor nu este cunoscut O foarte mare mare explozie a avut loc vineri la ora 9.50 GMT într-o uzina de gaz din centrul Chinei, spargând geamurile cladirilor pe o raza de trei kilometri, a anunțat televiziunea de stat, scrie AFP.

&"Anumite uși din interior au fost puse la pamânt de explozie, iar numarul victimelor este necunoscut&", a anunțat televiziunea de stat CCTV cu privire la incidentul din orașul Sanmenxia, din provincia Henan (centru).

Video-urile postate pe rețelele de socializare arata o mare coloana de fum dens.

An explosion occurred at a workshop of a gas plant in Henan, China,…

