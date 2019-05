Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Adevarul Un elicopter de fabricație ruseasca s-a prabusit pe raza comunei Sapanta, judetul Maramures, iar pilotul a fost gasit mort. Este vorba despre un elicopter Kamarov K 26, productie ruseasca, folosit la noi in tara in misiuni aviochimice (stropire cu solutii, fertilizare, combaterea daunatorilor).…

- Un elicopter de fabricație sovietica, care zbura clandestin in spatiul aerian al Romaniei s-a prabușit in Maramureș. Pilotul a fost gasit mort, iar anchetatorii spun ca accidentul aviatic a avut loc in urma cu cateva zile. Epava a fost descoperita de un cioban, intr-o padure de langa Sapanța, intr-o…

- In cursul zilei de joi, 9 mai, un cioban a facut o descoperire cumplita intr-o padure de langa Sapanta. Omul a alertat autoritatile, initial crezandu-se ca e vorba de o parapanta prabusita. S-a dovedit ca erau resturile unui elicopter de mici dimensiuni, in carlinga caruia se afla trupul neinsuflețit…

- Resturile unui elicopter de mici dimensiuni au fost gasite într-o padure din Maramures. În carlinga se afla trupul neînsuflețit al pilotului și, potrivit polițiștilor, ar fi vorba despre un barbat de 48 de ani din Belarus, care disparuse. Anchetatorii au început…

- De ultima ora! Incredibil. Vezi cine era la manșa elicopterului prabușit la Sapanța. foto Apar informații noi in cazul tragediei aviatice de la Sapanța, unde astazi un cioban a gasit un elicopter prabușit iar in epava acestuia era pilotul. Acesta a fost ulterior identificat in persoana unui cetațen…

- Un elicopter de fabricatie sovietica, care zbura clandestin in Romania, s-a prabusit in Maramures, langa Sapanta, intr-o padure. Pilotul, cetatean din Belarus, a fost gasit mort, iar anchetatorii spun ca, foarte probabil, incidentul s-a produs de mai multa vreme, aproximativ doua saptamani. Epava elicopterului…

- Un elicopter s-a prabușit pe raza comunei Sapanța, județul Maramureș, iar pilotul a fost gasit mort. Procurorii au deschis un dosar penal in acest caz, existand suspiciuni ca aparatul de zbor ar fi fost folosit pentru traficul de țigari din Ucraina, transmite corespondentul MEDIAFAX.Purtatorul…

- In cursul zilei de joi, 9 mai, pe raza localitatii Sapanta a fost gasit un elicopter prabusit. Pilotul care era la bordul acestuia a fost descoperit fara viata. Desi s-a vehiculat ideea unui posibil caz de contrabanda, la fata locului nu au fost gasite tigari. In acest caz s-a intocmit dosar penal,…