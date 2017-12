VIDEO Crystal Palace - Manchester City 0-0/ Seria de victorii a cetatenilor a luat sfarsit - Gazdele au ratat un penalty in prelungiri

Stiri pe aceeasi tema

- Biletul din fotbal conține azi doua sugestii de pariere pentru meciuri ce au loc in etapa cu numarul 21 din Premier League. Mai exact, este vorba despre West Bromwich vs Arsenal și Crystal Palace vs Manchester City. Biletul Zilei Fotbal 31 decembrie Dupa cum se poate vedea, ambele partide ne ofera favorite…

- Favorita certa a partidei, CSM Satu Mare a avut nevoie de prelungiri pentru a invinge SCM Timisoara, intr-o partida a etapei a 12-a a Ligii Nationale de handbal feminin. A fost 91-86 (21-13, 16-22, 23-24, 17-18, 14-9) pentru formatia de pe Somes.

- Manchester City s-a impus in fața celor de la Newcastle, 1-0, și se pregatește de primul sau titlu in Premier League. Are 15 puncte in fața locul 2 dupa al 11-lea succes la rand in deplasare. Numai recorduri. Unde e Pep Guardiola e fotbal, e spectacol, e o echipa invincibila. ...

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Astazi lasam cornerele la o parte și revenim la pronosticurile pe goluri, cele care ne-au adus caștiguri considerabile de-a lungul timpului. Pariem pe varianta ”ambele marcheaza” in Crystal Palace – Arsenal, epilogul rundei de ”Boxing Day” din Premier League. Gazdele…

- Manchester City a reusit a 18-a sa victorie consecutiva a in Premier League, 1-0 cu Newcastle United, in deplasare, miercuri seara, in etapa a 20-a a campionatului de fotbal al Angliei. Echipa antrenata de Pep Guardiola are acum drumul deschis pentru a egala inainte de finalul anului recordul…

- Formatia Liverpool a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, echipa Swansea City, intr-un meci din etapa a XX-a a campionatului Angliei.Pentru Liverpool, este al 11-lea meci consecutiv fara infrangere in Premier League (sapte victorii, patru remize), anunța News.ro. Golurile…

- Nicolas Otamendi, fundașul central al lui Manchester City, și-a reinnoit ințelegerea cu "cetațenii" pentru inca doi ani. Argentinianul, care este un om de baza al echipei lui Pep Guardiola, a fost recompensat astfel pentru evoluțiile sale foarte bune din ultimele luni. ...

- Presa britanica anunta luni ca responsabilii gruparii Manchester City sunt decisi sa inceapa negocierile pentru a prelungi contractul antrenorului Pep Guardiola, care expira in 2019.BBC noteaza ca oficialii "Cetatenilor" nu s-au indoit niciun moment de capacitatea antrenorului spaniol, in…

- Liverpool s-a impus cu 4-0 pe terenul celor de la Bournemouth, intr-o disputa care a facut parte din etapa cu numarul XVIII din Premier League. Tot cu trei puncte a plecat si Manchester United din deplasarea cu West Bromwich, scor 2-1. Lider detasat se mentine Manchester City.

- Manchester City continua sa lege victorie dupa victorie in campionatul Angliei. Oamenii lui Pep Guardiola s-au impus in etapa a 17-a, scor 4-0, la Swansea, goluri marcate de David Silva (27 și 52), Kevin De Bruyne (34) și Kun Aguero (85), și au ajuns la o cifra impresionanta: 15 victorii consecutive…

- Manchester City s-a impus ieri cu 4-0 pe terenul lui Swansea City, in etapa a 17-a din Premier League. Formația antrenata de Pep Guardiola a obținut astfel 15 victorii consecutive in campionat, ceea ce reprezinta cea mai lunga serie de succese inregistrata intr-o liga englezeasca din 1888! Predecentul…

- Pep Guardiola scrie istorie in acest an la Manchester City. Tehnicianul a declarat ca este foarte fericit dupa ce „cetatenii” au obtinut cea de-a 15-a victorie consecutiva in Premier League la Swensea, scor 4-0, in cadrul etapei intermediare care a avut loc in Anglia.

- Manchester City a castigat cu 4-0 meciul jucat pe terenul celor de la Swansea, intr-o disputa contand pentru etapa cu numarul XVII din Premier League. "Cetatenii" stabilesc astfel un nou record pentru prima liga engleza de fotbal: 15 victorii consecutive.

- Masinaria lui Pep Guardiola a intrat in istorie! Manchester City a invins Swansea, miercuri seara, 4-0, in etapa a 17-a din Premier League si, cu 15 victorii consecutive, a stabilit un nou record in istoria campionatului englez.

- Manchester City s-a impus pe terenul celor de la Swansea, 4-0, iar echipa lui Pep Guardiola, 46 de ani, și-a consolidat prima poziție in Premier League. Guardiola a survolat performanța lui Arsenal, o serie de 14 succese in 2002: "In istorie, au fost mai multe echipe incredibile, dar noi suntem primii…

- Manchester City a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 4-0 (2-0), formatia Swansea, in etapa a XVII-a a campionatului englez de fotbal, Premier League. City a stabilit recordul de victorii la rand in campionatul din Anglia - 15. Golurile au fost marcate de David Silva '27 si '52, de Bruyne…

- Formatia Liverpool a remizat, duminica, in deplasare, scor 1-1, cu echipa Everton, intr-un meci din etapa a XVI-a a campionatului Angliei.Gazdele au deschis scorul prin Salah, in minutul 42. Wayne Rooney a egalat pentru Everton, in minutul 77, din penalti, anunța News.ro.Tot…

- Liderul din Premier League, Manchester City, a reușit sa o invinga pe rivala locala Manchester United, chiar pe Old Trafford. Echipa pregatita de Pep Guardiola a caștigat cu scorul de 2-1 și s-a desprins la 11 puncte de United in clasament.

- Manchester City a castigat la limita derbiul cu rivala Manchester United, scor 2-1, in etapa a XVI-a din Premier League. Aflata la a 14-a victorie consecutiva in campionatul Angliei, echipa lui Pep Guardiola s-a distantat la 11 puncte in fruntea clasamentului.

- Manchester City a invins-o cu 2-1 pe West Ham United, duminica, in etapa a 14-a din campionatul Angliei , bifand a 13-a victorie la rand in Premier League. Echipa antrenata de Pep Guardiola se afla acum la un singur meci distanța de a egala recordul de succese consecutive in prima liga engleza. Manchester…

- Manchester City a castigat greu, in minutul 83, meciul cu West Ham, din etapa cu numarul XV, rezultat in urma caruia a bifat al 13-lea succes consecutiv din Premier League. Formatia lui Pep Guardiola se mentine lider detasat, cu un avans de opt puncte fata de Manchester United (cele doua se vor duela…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro Everton și West Ham sunt, prin prisma loturilor, echipe capabile de performanțe bune, dar in mare suferința in aceasta perioada a stagiunii. Mai mult, in meciul direct de pe "Goodison Park", ambele țintesc rezultatul care sa le indeparteze, macar pentru moment,…

- Meciul decisiv s-a jucat la Tbilisi, dar oaspetii de la Torpedo au deschis scorul in minutul 74, prin Kapanadze. In minutul 90+6, la scorul de 1-0, cand oaspetii de la Kutaisi erau campioni, Dinamo Tbilisi a primit o lovitura de la 11 m prin care ar fi putut duce titlul in capitala. Marcat…

- Meciul Liverpool – Chelsea s-a incheiat 1-1, in etapa a 13-a din Premier League. "Cormoranii" au deschis scorul in minutul 65, insa echipa lui Conte a reușit sa egaleze in finalul intalnirii. Gazdele aveau ocazia sa o egaleze pe Chelsea la puncte și sa urce pe locul 4 in clasament, in cazul unui succes.…

- Anglia, etapa a 13-a. Meciuri interesante, in frunte cu Liverpool – Chelsea. Duelul dintre Liverpool si Chelsea vine in completarea altor doua partide transmise de Eurosport 1 in acest weekend, incepand de vineri seara. Vineri, 22:00 – West Ham United v Leicester City Etapa a 13-a din Premier League…

- Handbalistele junioare II de la LPS Vaslui au terminat prima parte de campionat pe locul 3 in seria A. Handbalistele junioare II de la Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui au obținut doua victorii și o infrangere la primul turneu de sala, rezultate care le-au adus o poziționare pe locul 3 la finalul…

- Pep Guardiola s-a declarat onorat ca numeroși analiști plaseaza echipa sa, Manchester City, printre favorite la caștigarea Ligii Campionilor, dar tehnicianul spaniol considera ca formația engleza nu a demonstrat inca nimic. Dupa un debut de sezon senzațional, Manchester City se afla in fruntea Premier…

- Atacantul lui Crystal Palace, Wilfried Zaha, ar putea ajunge la Arsenal Londra. Potrivit publicației The Sun, Zaha este considerat de antrenorul "tunarilor", Arsene Wenger, inlocuitorul perfect pentru Alexis Sanchez. Aceeași sursa susține ca Arsenal este dispusa sa ii plateasca lui Crystal Palace 35…

- Chelsea s-a impus cu 1-0 in partida cu Manchester United, pe Stamford Bridge, in etapa a XI-a a campionatului Angliei. In alt meci al serii, Manchester City a invins-o cu 3-1 pe Arsenal, consolidandu-si astfel primul loc in clasament. Echipa pregatita de Pep Guardiola a ajuns la a noua victorie consecutiva…

- Mijlocașul Emre Can ar putea ramane si din vara in Premier League, chiar daca nu iși prelungește contractul cu Liverpool. City a intrat pe fir. Can, care este dorit insistent de mai bine de un an de Juventus Torino, a intrat pe lista de transferuri a lui Manchester City, tehnicianul "cetațenilor",…

- Gabriel Jesus, tanarul atacant brazilian sosit la Manchester City la inceputul acestui an, trece printr-o perioada extraordinara la cetateni, reusind sa inscrie deja de 8 ori in actualul sezon, iar intr-un interviu acordat FourFourTwo, acesta a povestit cum l-a convins Pep Guardiola sa o aleaga pe City.…

- Napoli a dat in multe momente o replica pe masura lui Manchester City, insa nu a fost suficient pentru un rezultat pozitiv. Trupa lui Pep Guardiola a modificat tabela in favoarea ei, scorul final fiind 4-2 pentru britanici. Rezultatul le asigura "cetatenilor" calificarea in optimi, in timp ce pentru…

- Precizia Sacele a eliminat echipa AS SR din Cupa Romaniei, dupa ce a invins-o, in prelungiri, cu scorul de 3-1, in derbyul rundei a cincea din faza judeteana a competiției. Gazdele au deschis scorul in debutul partidei, prin Bilivoschi, dupa o eroare a portarului Mutu, iar SR-ul a egalat in repriza…

- Ieri, Manchester City s-a impus pe The Hawthorns, in fata lui West Bromwich Albion, scor 3-2, consolidandu-si astfel pozitia de lider. Mai mult decat atat, elevii lui Pep Guardiola au stabilit un record in Premier League, devenind echipa cu cel mai bun start de campionat. Mai exact, dupa 10 etape, City…

- Echipa de fotbal Manchester United a invins sambata pe Tottenham Hotspur cu scorul de 1-0 (0-0), in derby-ul etapei a zecea din Premier League, disputat pe Old Trafford. Singurul gol al partidei a fost reușit în minutul 81 de Anthony Martial, de la Spurs lipsind însa golgheterul…

- Salutare pariori! Nu putem neglija actiunea de la mijlocul acestei saptamani, pentru ca se gasesc cateva partide promitatoare care ne pot ajuta sa ne rotunjim veniturile daca le analizam in detaliu. Sa vorbim asadar despre Bologna vs Lazio, Chelsea vs Everton si Tottenham vs West Ham, pentru a va…

- Manchester United a suferit, sambata, prima infrangere din actualul sezon din Premier League (etapa a IX-a), echipa pregatita de Jose Mourinho fiind invinsa cu 2-1 de nou-promovata Huddersfield. Manchester City s-a distantat in fruntea clasamentului, dupa ce s-a impus in meciul de pe teren propriu contra…

- Manchester City a castigat la limita, scor 2-1, meciul cu Napoli (Champions League, Grupa F). Pep Guardiola a dedicat succesul liderilor separatisti catalani care sunt incarcerati in aceste momente. "Cetatenia este mult mai importanta decat orice idee", a precizat antrenorul "Cetatenilor".

- Jurnaliștii de la The Sun au aflat secretul lui Pep Guardiola și modul in care ii motiveaza pe jucatorii sai inainte de meciuri. Antrenorul catalan le pune muzica rock inainte de meciuri."In ultimele saptamani, Pep a decis sa puna cantecele celor de la Oasis cand jucatorii intra in vestiar.…

- Manchester City are un start fulminant de sezon, avand 22 de puncte in 8 meciuri, 29 de goluri marcare și 4 primite, fiind lider in Premier League. Jurnaliștii de la The Sun au aflat secretul lui Pep Guardiola și modul in care ii motiveaza pe jucatorii sai inainte de meciuri. Antrenorul catalan le pune…

- Manchester City a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 7-2, pe Stoke City, in etapa cu numarul opt din Premier League. Intr-o alta disputa a zilei, Chelsea a pierdut cu 2-1 pe terenul lui Crystal Palace (formatie care nu reusise sa inscrie in acest sezon pana la meciul cu echipa lui Antonio…

- Basarab Panduru, fost jucator la Steaua, a comentat posibilul transfer al lui Denis Alibec in Premier League. Panduru a ironizat interesul celor de la Crystal Palace, echipa de pe ultimul loc in Premier League și care nu a marcat niciun gol, facand referire la faptul ca atacantul stelist nu a marcat…

- Maurcio Pochettino, managerul lui Tottenham, nu a uitat ca Pep Guardiola i-a numit pe Spurs "echipa lui Harry Kane": "Eu nu am spus despre Barcelona ca e echipa lui Messi". Locul doi sezonul trecut, Tottenham vrea mai mult. Sa caștige Premier. Dar managerul Pochettino știe ca principala favorita e Manchester…

- Atacantul Harry Kane (Tottenham) a fost ales cel mai bun fotbalist al lunii septembrie din Premier League, in timp ce spaniolul Pep Guardiola (Manchester City) a primit pentru aceeași luna distincția de cel mai bun antrenor, relateaza EFE. În cele 4 etape disputate în septembrie,…

- Manchester United i-a propus lui Mourinho prelungirea contractului. ”The Special One” este dorit inca cinci ani pe Old Trafford. Jose Mourinho este foarte aproape sa semneze un nou contract cu Manchester United. Presa engleza sustine ca „diavolii” i-au oferit portughezului o intelegere pe cinci ani,…

- Presa din Anglia sustine ca echipa FC Liverpool ar putea fi preluata de o femeie de afaceri din Marea Britanie, pe numele sau Amanda Staveley. Amanda Staveley este o femeie de afaceri, nascuta in nordul Angliei, cunoscuta pentru relatiile foarte bune pe care le are cu investitorii din Orientul Mijlociu.…

- Astazi, de la ora 14, la Sala Sporturilor, echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta intalneste pe Stiinta Bacau, intr-o partida din runda a IV-a a Diviziei A, Seria A. Intrarea este libera. Gazdele antrenate de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie au un inceput de sezon bun, in care au inregistrat…