Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe tari din Europa au experimentat un val de caldura record in ultimele zile si au emis alerte de sanatate, avertizand ca temperaturile au putea creste si mai mult. Germania, Franta, Polonia si Cehia au inregistrat temperaturi record pentru luna iunie, iar in regiunea spaniola Catalonia temperaturile…

- Temperatura record a fost inregistrata vineri in Carpentras, in sud-estul departamentului Vaucluse. Precedentul record era 44,1 grade Celsius, temperatura inregistrata in Montepellier si Nimes in august 2003. Vaucluse se afla, alaturi de alte trei departamente – Gard, Herault si Bouches-du-Rhone…

- Incendiile forestiere au facut ravagii în orașul Tarragona, Catalonia, unde aproximativ 5.000 de hectare de vegetație au fost arse deja, pe fondul temperaturilor ridicate și a vânturilor puternice. Peste 500 de pompieri și soldați încearca sa controleze imensul incendiu din nord-estul…

- Incendiile forestiere au facut ravagii in orașul Tarragona, Catalonia, unde aproximativ 5.000 de hectare de vegetație au fost arse deja, pe fondul temperaturilor ridicate și a vanturilor puternice. Peste 500 de pompieri și soldați incearca sa controleze imensul incendiu din nord-estul Spaniei care ar…

- Mercurul din termometre va urca din nou, joi, pana la valori foarte ridicate de temperatura pe continentul european unde mai multe recorduri de caldura pentru luna iunie au fost deja doborate, relateaza AFP, conform agerpres.ro. In Spania, canicula, insotita de vanturi violente, a condus la…

- Mercurul din termometre va urca din nou, joi, pana la valori foarte ridicate de temperatura pe continentul european, unde mai multe recorduri de caldura pentru luna iunie au fost deja doborate, relateaza AFP. In Spania, canicula, insotita de vanturi violente, a condus la propagarea unui incendiu de…

- In ultimele zile Europa a fost lovita de un val de canicula care a adus temperaturi istorice pentru aceasta data din calendar. Mercurul din termometre este așteptat sa depașeasca 40 de grade in mai multe regiuni pe parcursul saptamanii, un fenomen care nu a mai fost inregistrat din 1947 incoace, scrie…

- In timp ce la noi copacii sunt in floare, in vestul si centrul Europei ninge ca in mijlocul iernii. In Spania, 35 de oameni au ajuns la spital in urma unui carambol provocat de stratul gros de zapada depus pe o autostrada. Probleme au fost si pe mai multe autostrazi din Portugalia si Elvetia.…