- Dupa discuțiile avute de social-democrați, in cadrul Comitetului Executiv de luni, de la Parlament, s-a aflat ca PSD-ul va merge pe varianta unui candidat propriu la prezidențialele din noiembrie. Așadar, majoritații social-democrate nu ii surade ideea unui prezidențiabil comun al Coaliției, in persoana…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, considera ca partidul trebuie sa aiba un candidat propriu la alegerile prezidentiale, chiar daca acesta ar fi din afara formatiunii, transmite Agerpres. "Eu cred ca in contextul actual PSD trebuie sa aiba un candidat propriu, ca e din partid, ca e din afara partidului,…

- Formatia Jiangsu Suning, antrenata de Cosmin Olaroiu, a fost invinsa, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Shanghai Shenhua, in etapa a XIV-a a campionatului Chinei, potrivit news.ro.Citește și: Mircea Badea il ataca dur pe Klaus Iohannis: ‘Cainele nu pleaca de la macelarie’…

- Perechea Andy Murray/Feliciano Lopez (Marea Britanie/Spania) a invins, joi, cu scorul de 7-6 (5), 6-3, cuplul Juan Sebastian Cabal/Robert Farah, cap de serie numarul 1, in primul tur al turneului de la Queen's Club.

- Formatia Jiangsu Suning, antrenata de Cosmin Olaroiu, a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 4-1 (0-0), echipa Beijing Renhe, in etapa a XIII-a a campionatului Chinei.Golurile au fost marcate de Eder '51 si '81, Yun Zhou '90+1 si Tianyi Gao, '90+6, respectiv Zhang Wenzhao '77.…

- 24 iunie 2017. Petrolul joaca, pe arena Ilie Oana, manșa a doua a barajului de promovare in Liga a III-a, contra echipei Dentas Tartașești, campioana județului Dambovița. Era ultimul meci al sezonului 2016-2017. Deși, la Racari, in cea dintai manșa, pe 20 iunie, caștigase cu scorul de 3-0, acasa i-a…

- Formatia Jiangsu Suning, antrenata de Cosmin Olaroiu, a remizat, sambata, in deplasare, scor 1-1, cu echipa Shandong Luneng, in etapa a XII-a a campionatului Chinei potrivit news.roGazdele au deschis scorul in minutul 65, prin Pelle, din penalti. Pentru Jiangsu a egalat Eder, in minutul…

- SCM Timisoara a castigat primul joc din seria cu BCMU Pitesti pentru clasarea pe locul 5 la finele sezonului. A fost 75-61 pentru „lei”, aflati la cel de-al treilea succes consecutiv in aceasta perioada. Cel mai bun marcator al timisorenilor a fost Marko Stojadinovic. Timisorenii au castigat azi toate…